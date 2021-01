El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó por medio del Instituto Malbrán que se detectó la nueva cepa de coronavirus, proveniente de Río de Janeiro. Además, en relación a la creciente suba de contagios que mantiene preocupado al gobierno nacional, advirtió: "Vamos a hacer todo lo haya que hacer".

En una entrevista con Mauro Viale, por A24, el titular de la cartera de salud anticipó: "Lo que no vamos a hacer es restringir la actividad industrial ni la comercial, eso seguro". Además, contó qué conversa con otros ministros de las distintas provincias: "Nos cansamos de decirlo y la verdad que la situación, con matices, es que todos tenemos preocupación a causa del incremento de casos. Se han dejado de lado todas las medidas que tan bien se habían cumplido, sobre la protección individual y de las reuniones colectivas".

González García se mostró sorprendido por las fiestas clandestinas y dejó en claro que la situación social actual es "muy complicada". Sobre esto, sumó: "No me parece que falte información. A lo mejor falta persuasión o la comunicación no es tan buena como debería ser... Pero tenemos un listado de medidas que tenemos en cuenta. No queremos interferir para que la gente no la pase bien pero si no hay un cambio en las conductas individuales, solidariamente, va a ser muy difícil". De todas formas dejó en claro que el toque de queda "no está hoy entre las medidas" charladas en la Casa Rosada.

Más allá de esto, el ministro dejó en claro que la idea principal del gobierno es "restringir la circulación del virus" por lo que no se descarta retornar a restricciones de fases previas como ocurrió en otros países de todo el mundo. Sobre la posibilidad, manifestó: "El presidente lo tiene claro y lo ha dicho siempre, va a hacer todo lo que crea necesario. Y la verdad, los informes que tenemos de las provincias y nuestros, son muy preocupantes. Si lo que creíamos que iba a pasar en abril, empieza a pasar ahora, se nos complica y mucho. Lo tenemos que evitar, de cualquier forma". Y agregó: "No se descarta nada y tiene que ver con la evolución. Viene muy rápido, mucho más rápido de lo que creíamos. Si alguna virtud hemos tenido en algún momento, fue haber tomado las medidas oportunamente. La situación social es distinta y no es tan simple tomar esa decisión".

Sobre la mutación del virus original detectada hoy en el país, el funcionario informó que tiene "cinco o seis cambios importantes" y dejó en claro que el que más preocupa, porque podría significa una característica distinta, es que "es más contagioso o contagia más rápido". De todas formas, más allá de la preocupación, informó que estas modificaciones "no significan nada desde el punto de vista de la capacidad de las vacunas" para prevenir la enfermedad.

Estando en vivo, González García aprovechó la oportunidad para hacerle un pedido especial a Viale: "Te pido a vos que no abandonemos, tenés muchas horas de televisión y un público que te cree y te quiere. Que hagamos un cambio, no hay ninguna chance, ni siquiera la vacuna que es una maravilla. Eso va a hacer efecto dentro de cuatro o cinco meses, cuando estemos muchos vacunados. De ahí a que logremos inmunidad colectiva para hacer lo que queremos, van a pasar varios meses por delante". Y destacó: "En el mundo no hay vacuna. Nosotros somos el octavo país del mundo en cantidad de vacunados... Estoy muy orgulloso pero esto también demuestra que no hay vacuna en otros lugares".

Para cerrar, dejó en claro que la pandemia es más dura en Europa y el hemisferio norte actualmente y agradeció al presidente Alberto Fernández por lograr conversar con el gobierno ruso y el gobierno chino para asegurar varias dosis de las vacunas. Mientras que sentenció con una noticia esperanzadora: "Dos de los proveedores fundamentales de Argentina, como son Sputnik y AstraZeneca, están juntándose para ver cómo le dan sinergia a sus respectivas vacunas. Esto puede ser un anticipo, están pensando en hacer un estudio de Fase 3 de estas combinaciones para hacerlas en Argentina. Un enorme orgullo, verdaderamente el país ha sido líder en muchas de las fases de varios laboratorios".