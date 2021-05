Horacio González sigue internado por coronavirus: "Su estado tiene altibajos"

La compañera del escritor e historiador, Liliana Herrero, relató su estado de salud y le agradeció al personal de salud por la atención que le brinda.

El historiador, escritor, periodista y ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, sigue internado por coronavirus: "Su estado tiene altibajos", reveló su compañera, Liliana Herrero.

"Quiero dejar este mensaje. Horacio continúa internado y no sé hasta qué día lo estará. Su estado tiene altibajos. Hay días sumamente optimistas y esperanzadores y otros que no lo son", contó en una carta publicada en Facebook. En ese sentido, siguió: "Este virus no solo daña los cuerpos sino que disuelve los vínculos entre las personas. Tengo información de su estado una vez al día y nada más. Hablo con él por teléfono todas las veces que su estado lo permite". Además, Herrero le agradeció al personal médico: "Los médicos y el personal sanitario están haciendo su tarea y la información que me dan es fundamental para mi, la familia y amigos para saber qué es lo que podemos esperar".

Herrero agregó que González ya había sido vacunado con la primera dosis. "Horacio es fuerte. Está vacunado con una dosis desde el 31 de marzo. Yo creo que hay una enorme efectividad de la vacuna y esa efectividad tiene un enorme valor político. La tarea es vacunar, vacunar. vacunar".

Y cerró, de manera emotiva: "Me gustaría que este comunicado o como se llame sea compartido para que las personas que quieren a Horacio, las que recuerdan su tarea como funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner en la Biblioteca Nacional, los amigos y funcionarios de otros países, estén enterados de cuál es su situación y se rijan exclusivamente por estas palabras. Soy su compañera desde hace muchos años y mi nombre es Liliana Herrero".

González tiene 77 años y fue internado la semana pasada tras dar positivo de coronavirus en el sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente está a cargo del departamento de publicaciones de la Biblioteca Nacional.

El intelectual es considerado paciente de riesgo desde la operación de urgencia a la que fue sometido en el Sanatorio Anchorena en marzo de 2015, cuando sufrió una hemorragia renal y debieron extirparle un riñón.

Sociólogo, docente y ensayista argentino, nacido en 1944, González es uno de los referentes intelectuales más importantes de la Argentina, cuyo análisis de la literatura y de la política -con su rol como fundador de Carta Abierta- contribuyen significativamente a cultivar una lectura crítica y comprometida de la realidad, al filo de la disidencia.