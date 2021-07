COVID-19 grave: pacientes psiquiátricos tiene mayor riesgo de hospitalización y muerte

El dato fue revelado por un reciente estudio que concluyó en que las posibilidades de morir o ser hospitalizados por COVID-19 eran dos veces más altas en las personas con trastornos psiquiátricos en comparación con las personas sin trastornos mentales. Los profesionales llamaron a vacunar a esta población como prioritaria.

En el marco del avance del COVID-19 en todo el mundo, que ya provocó más de 4,1 millones de muertes y más de 191 millones de contagios, un reciente estudio reveló que las personas con trastornos psiquiátrico tienen dos veces más posibilidades de morir o ser hospitalizadas después de la infección por coronavirus que aquellas que no padecen ningún trastornos mentales.

El estudio, realizado por la Red de Inmuno-Neuropsiquiatría del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología y publicado en la revista revisada por pares 'Lancet Psychiatry', recopiló datos de 33 estudios de 22 países, que incluían a 1.469.731 pacientes con COVID-19, de los cuales 43.938 tenían trastornos mentales.

Se incluyeron 23 estudios en un metanálisis de efectos aleatorios y ajustados para la mortalidad, hospitalización e ingreso en unidades de terapias intensivas relacionados con COVID-19 en individuos con trastornos mentales preexistentes comórbidos, investigando diferentes grupos de diagnóstico y clases de fármacos psiquiátricos.

En este marco, las personas con trastornos psicóticos y trastornos del estado de ánimo, así como los pacientes que reciben tratamiento con antipsicóticos o ansiolíticos (fármacos para reducir la ansiedad), aparecieron como los grupos más vulnerables a la mortalidad asociada al COVID-19. Los pacientes con trastornos por uso de sustancias también demostraron tener un mayor riesgo de hospitalización después de COVID-19.

En este sentido, los autores del documento pidieron a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales que tomen medidas respecto a esta población y se establezca la vacunación prioritaria a los pacientes con enfermedades mentales graves, discapacidad intelectual y trastornos por uso de sustancias. La autora del estudio, la doctora Livia De Picker, del Hospital Psiquiátrico Universitario Campus Duffel, Bélgica, remarcó que junto a otros colegas han abogando por la vacunación prioritaria contra el SARS-CoV-2 de pacientes con enfermedades mentales graves pero la falta de evidencias frenó la implementación de dichas recomendaciones".

"En varios países, las autoridades sanitarias nacionales descartaron las peticiones para cambiar la estrategia de vacunación con el argumento de que la evidencia científica actual no distinguía grupos particulares de pacientes psiquiátricos que tienen un riesgo muy alto de Covid-19 grave, hospitalizaciones, ingreso en UCI muerte por Covid-19", lamentó la investigadora pero destacó que este artículo ahora ofrece precisamente esto, y muestra que los trastornos mentales preexistentes, en particular los trastornos psicóticos y del estado de ánimo, y la exposición a antipsicóticos y fármacos para reducir la ansiedad están asociados con la mortalidad por COVID-19 y no tomar medidas ya no es una opción ".

En este sentido, la médica remarcó que "es importante destacar que los datos de este estudio revelaron un contraste sorprendente en los pacientes con enfermedades mentales graves". "Los pacientes con trastornos psicóticos en particular se vieron afectados por el mayor riesgo de mortalidad, pero no tuvieron un mayor riesgo de ingreso hospitalario. Sabemos que estos pacientes enfrentan barreras importantes para la atención médica física, y nuestros resultados sugieren que la reducción del acceso a la atención podría haber contribuido al aumento de la mortalidad observada en este grupo ", agregó.

Efectos de los medicamentos psiquiátricos ante el contagio de COVID-19

Por su parte, la profesora Marion Leboyer (Universidad de Paris Est Creteil, Francia), autora y directora de la Red de ImmunoNeuropsiquiatría, destacó el reciente estudio y remarcó que se necesitan más trabajo para determinar las causas de los malos resultados del COVID-19 en pacientes psiquiátricos, que podrían reflejar procesos biológicos, como alteraciones inmunoinflamatorias relacionadas con los trastornos psiquiátricos ".

"En particular, el impacto de los tratamientos psicofarmacológicos requiere más estudios. Descubrimos que la exposición a tratamientos con medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos iniciados antes de contraer COVID-19 se asoció con resultados graves de COVID-19", detalló y puntualizó en que "los antipsicóticos podrían aumentar los riesgos cardiovasculares y tromboembólicos, e interferir con una respuesta inmune adecuada y causar interacciones con los medicamentos utilizados para tratar el COVID-19 ".

"Las benzodiazepinas están asociadas con el riesgo respiratorio y se sabe que están asociadas con la mortalidad por todas las causas. Por el contrario, recientemente se demostró que algunos antidepresivos tienen efectos protectores. Además, factores sociales y de estilo de vida como la dieta, la inactividad física, el aislamiento social, el alto consumo de alcohol y tabaco, los trastornos del sueño y una mayor prevalencia de comorbilidades somáticas también podrían tener efectos perjudiciales sobre el pronóstico de COVID-19 ", concluyó Leboyer.