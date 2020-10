Pedro Cahn, infectólogo asesor de Alberto Fernández analizó la situación epidemiológica en el país, que ya alcanzó los 894 mil casos positivos de coronavirus y 23.868 muertes desde el inicio de la pandemia. Al respecto, el titular de la fundación Huesped remarcó los efectos nocivos que tuvo la campaña anticuarentena fomentada por políticos opositores y medios de comunicación que afectaron a las medidas de prevención contra la enfermedad y le pidió al gobierno nacional una mejor comunicación para fomentar las conductas necesarias para evitar más contagios.

En relación a los comportamientos sociales, Cahn recalcó que "hay provincias con muchos casos que siguen con shoppings y bares abiertos" y recordó que "hay provincias que no se prepararon para esto" y "otras que solo pusieron policía en sus fronteras para que la gente no entre". "El tema no es sólo cerrar por 15 días, donde hay experiencias exitosas; cuando aparece un brote hay que rastrear los contactos", pidió.

Al respecto, Cahn enfatizo que "hubo una campaña anticuarentena motivada políticamente y por algunos medios" la cual "parte de una mentira, que es que esto solo nos pasa a los argentinos y pasa en todo el mundo". Este lunes la oposición convocó a otra manifestación contra el gobierno, en donde no faltaron las proclamas contra la cuarentena y la vacuna contra el COVID.

En declaraciones a El Destape Radio, Cahn se refirió a la demora en la carga de datos de fallecidos por coronavirus y remarcó que eso "sucedió en todo el mundo". Asimismo, advirtió: "Los números no reflejan la realidad porque hay un número de asintomáticos muy grande. Pero eso pasa en todo el mundo".

En ese sentido, remarcó: "Hay un cansancio social muy importante. Y frente a eso la gente empieza a tomar actitudes que es mejor encauzarlas. Las reuniones existen igual. Facilitarlas al aire libre permite hacer algo. Sino las harían igual en el ámbito privado". Y remarcó: "Solo vamos a poder mitigar la pandemia si cada uno asume su responsabilidad".