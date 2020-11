Coronavirus: ¿es seguro abrir las escuelas?

Menos de un mes después de que se ponga en práctica el denominado proceso de “revinculación” en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires fueron detectados ocho casos de coronavirus.

Ya son ocho los casos confirmados de Covid en escuelas porteñas menos de un mes después de que el gobierno porteño, con la autorización del Gobierno Nacional y a pesar del fuerte rechazo por parte de los gremios docentes, dispusiera de la vuelta a clases de manera presencial y voluntaria a través de la modalidad “burbuja”. Este método consiste en diseñar grupos de hasta 10 alumnxs más unx docente, que muchas veces no es el que tienen asignado originalmente en el curso, y en los que realizan actividades que no involucran contenidos curriculares. Estos grupos no se mezclan entre sí para que, en caso de detectarse un caso, se aísle sólo a ese grupo y no al grado completo.

Esta modalidad comenzó para alumnxs de los últimos años de cada uno de los ciclos, es decir, séptimo grado y quinto año, luego se extendió al último grado del nivel inicial y a partir del lunes será voluntario para todos los grados y años. Este esquema rige para las escuelas públicas. En el caso de las privadas, la decisión está en manos de cada institución.

Cómo están funcionando las “burbujas”

Sobre el nivel de participación de lxs alumnos, la docente Laura Vilariño Rey, maestra secretaria de la escuela Nº 5 D.E. 3 “Agustin Álvarez”, señaló que en su colegio se anotó un solo estudiante para asistir bajo la modalidad “burbuja” pero tuvo que postergarse debido a esta situación. Sin embargo, las autoridades del Ministerio insistieron para que las clases comenzaran igual.

“Luego del testeo, el miércoles nos pidieron que abriéramos la escuela igual, aún sabiendo que varios estamos en cuarentena”, agregó la docente.

“El Gobierno de la Ciudad maneja los medios principales y muchas veces los docentes no somos parte de las decisiones que toman entonces nos pasa que muchas veces nos enteramos en los medios de lo que va a suceder en las escuelas”, aseguró Vilariño Rey

Respecto de los tres casos detectados en la Escuela Técnica Nº 14 Distrito Escolar 5, en el barrio porteño de Barracas, salieron a la luz a través de miembros de la comunidad educativa, ya que no hubo información oficial. Por lo tanto, no se pudo prever el cuidado ni evitar que siguieran en contacto lxs docentes y lxs alumnxs de las burbujas. “Nos enteramos a través del casero, que encima tampoco había sido informado. Y cuando fueron a desinfectar la escuela, la empresa que fue no llevó los elementos necesarios y la limpieza fue bastante floja”, informó Cristina Rubio, secretaria Técnica de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y docente de ese establecimiento.

La docente también fue crítica respecto a los protocolos a la hora de dar clases ya que considera que son incumplibles. “Cada área tiene premisas imposibles de realizar. Por ejemplo, nosotros no podemos dejar ir solos a los chicos en una ambulancia, aunque sean alumnos de secundaria. En este caso, dice que deben subirse solos y trasladarse al hospital dando aviso a los familiares. Por otro lado, la necesidad de la utilización de más espacios en la escuela hizo que necesitemos más auxiliares de limpieza”, agregó.

Para la docente y Secretaria Técnica de UTE, el plan de las burbujas no viene funcionando, en gran parte, porque la concurrencia no fue exitosa. “Las verdaderas clases se siguen dictando de manera online y de esa manera va a ser la aprobación del año. Ahora se armaron unas guardias y como el ausentismo de los chicos en las burbujas fue grande quieren la presencialidad de los docentes”, indicó.

Por otro lado, según la Secretaria General de Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), Mariana Scayola, los contagios era un tema que le habían anticipado y advertido al Gobierno. “Seguimos sosteniendo que en el marco de la circulación comunitaria del virus ningún protocolo puede garantizar que no se produzcan contagios en las instituciones”, aseveró.

Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE, resaltó que varios fueron ocultados por el Ministerio de Educación de la Ciudad y por eso le exigen a la cartera conducida por Soledad Acuña que transparente toda la información a toda la comunidad educativa.

“Un antecedente muy negativo es lo que pasó en la Escuela Técnica Nº 14 del Distrito Escolar 5, en el que la noticia se conoció a partir de docentes que tenían que concurrir al establecimiento y se encontraron con una cuadrilla de desinfección en la escuela. Si esos docentes no hubieran estado ese día no nos hubiéramos enterado. En ningún momento se comunicó a la comunidad educativa y eso implica que no se hizo la trazabilidad de los posibles contactos estrechos”, puntualizó.

Por otra parte, desde el gremio sigue vigente el reclamo de que se entreguen las computadoras y la conectividad a estudiantes de escuelas públicas de CABA

Puro marketing

Con respecto a la “revinculación” que plantea Acuña, Natalia Militi, Secretaria de primaria de UTE y maestra de grado, aseguró que si bien abrieron el 70% de las escuelas, contrariamente a lo que se intenta mostrar desde el Ministerio de Educación, la cantidad de niñxs que está yendo es menos del 10%.

“Hay una realidad que ellos quieren vender que es muy marketinera que es querer mostrar que en CABA está todo abierto y permitido, que nadie se contagia, que no pasa nada y que lxs niñxs vuelven todos felices a las escuelas”, explicó Militi.

“La comunidad educativa decidió que no es el momento de que los chicos vayan a las escuelas a menos de un mes de terminar el ciclo lectivo. La mayoría de las familias plantearon en las reuniones que no estaban de acuerdo con esta presencialidad mentirosa. Es preocupante que se siga vendiendo una vuelta a las escuelas de una forma tan feliz como si en la Ciudad de Buenos Aires no pasara nada”, sintetizó.

Finalmente, la Secretaria General de UTE, Angélica Graciano, coincidió con el hecho de que la revinculación es un “fraude” y dijo que existe un error conceptual en denominarla de esta manera ya que lxs chicxs están vinculados a los colegios y lxs maestrxs.

“Estas medidas son parte de las estrategias de simulación que tiene el macrismo. Simulo que dialogo, que tengo acuerdos, que escucho y ahora que las escuelas están abiertas”, concluyó.

Los contagios

Por el momento, los casos confirmados son el de una auxiliar casera en la escuela primaria Nº 10 Distrito Escolar 11; otra auxiliar de cooperativa en la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5; dos auxiliares y una asesora pedagógica de la Escuela Técnica Nº 14 Distrito Escolar 5; un profesor de educación física de jornada extendida y una auxiliar de la Escuela Nº 5 Distrito Escolar 3; y una integrante de la conducción de la escuela primaria Nº 2 Distrito Escolar 5 que estuvo el viernes en la entrega de comida.