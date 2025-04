Muerte de bebés en el Neonatal: el ex ministro de Salud sostuvo que hubo "ataques intencionales"

El ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, volvió a declarar en el juicio donde está acusado de encubrimiento por la muerte de bebés en el hospital Neonatal, y sostuvo que hubo "ataques intencionales".

Luego del cierre de la declaración de testigos, se dio lugar a que los acusados vuelvan a prestar testimonio y, después de que lo haya hecho la enfermera Brenda Agüero, Cardozo tomó la palabra y aseguró que las muertes fueron "intencionales".

Aunque no contestó preguntas, dio a conocer las medidas que ordenó luego de enterarse de dos muertes y otros dos casos complicados de salud en bebés.

"El 7 de junio, en una reunión me comentan de 2 fallecimientos y de 2 casos complicados. Me aseguré de que se hayan hecho las denuncias", destacó.

Además, según sumó el medio CBA24N, Cardozo ordenó intervenir el hospital, iniciar sumarios administrativos, y analizar el proceso de atención de los bebés. "Estoy seguro de que si esas medidas no se hubieran materializado hubieran seguido ocurriendo hechos", manifestó.

Las disculpas del funcionario de Córdoba

El ex funcionario también pidió "disculpas" y dijo que en sus 25 años de profesión "nunca había visto algo así". Dando lugar a que las muertes fueron intencionales, Cardozo sumó: "No podía creer que un ser humano pudiera cometer daño contra una criatura".

"No tengo la menor duda de que a esos chicos los atacaron. Las casualidades no existen, estoy convencido de que estas criaturas fueron víctimas de ataques intencionales", finalizó.

Quien también presto declaración fue Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal de Córdoba. En este marco, Asís señaló que en un comienzo sospecharon que los fallecimientos ocurrieron por una reacción a la vitamina K: "Me acusan de falsedad ideológica solo por firmar el formulario A, yo no veo ni al paciente ni la historia clínica. Eso lo hace el médico. Es un formulario para estadísticas, no un certificado de defunción".

De manera escueta manifestó que ejerció su "profesión con toda honestidad" y les habló a los padres de los bebés fallecidos y de los que resultaron con problemas de salud.

"Me duele por los padres. Que los médicos se acostumbran a la muerte es mentira y menos de un niño. Disculpas", finalizó. Asís y Cardozo están acusados del delito de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.