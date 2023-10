Incendios en Córdoba: combaten dos focos activos con aviones hidrantes

Mientras tanto, avanza la investigación en la Justicia para definir la situación procesal del joven que prendió una fogata que hizo que, en segundos, el fuego se expandiera por los fuertes vientos. El Gobierno envió tres aviones hidrantes.

Personal de Bomberos y brigadistas especializados continúan con el combate de dos focos de incendios forestales que se mantiene activos en la provincia de Córdoba desde este miércoles en paraje Santa Cruz (departamento Tulumba en el norte provincial) y en las altas cumbres, en una zona entre Los Corralitos y Loma Bola (departamento San Javier). Al mismo tiempo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), informó en un comunicado que continúa con su colaboración en territorio para el combate de incendios forestales en distintos puntos.

"El foco del norte empezó en la zona de La Tomita y luego se dirigió hacia el suroeste ingresando al paraje San cruz y sigue activo sobre una de las laderas de montaña", sostuvo mediante un comunicado oficial el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta.

Y, agregó: "Se trata de un incendio grande donde se puede intervenir en muy pocos lugares porque el terreno se compone de monte continuo y tiene muchas dificultades para el trabajo de los bomberos y brigadistas del Equipo Táctico de Acción ante Catástrofes (ETAC)". En ese foco también trabajan tres aviones hidrantes de la provincia que esta mañana retomaron el combate aéreo, explicaron fuentes provinciales.

Con respecto al incendio del monte nativo en Traslasierra, el fuego estuvo con actividad discontinua sobre laderas durante la noche y con fuego intenso en la alta montaña, explicó el funcionario.

En esa zona de alta montaña, en el departamento San Javier, trabajan dos aviones hidrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de efectivos de cuarteles de bomberos de esa región: "Los otros focos están todos contenidos y sin actividad, por lo que seguramente en el día de hoy los vamos a declarar en guardia de cenizas", anticipó Vignetta refiriéndose al fuego que se generó ayer en San Salvador, jurisdicción de Capilla del Monte que anoche fue contenido.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente informó que "la mayoría de los focos en la provincia se encuentran bajo algún grado de control gracias al trabajo mancomunado". En ese sentido, indicaron que se encuentran operativos tres aviones hidrantes turbohélice y dos helicópteros con helibalde y para transporte de personal, todos pertenecientes al SNMF. También está disponible para dar servicio un avión observador que permanece en apresto, el que puede facilitar tareas de monitoreo general y apoyo a la planificación logística cuando se lo requiere.

Al mismo tiempo, brindan apoyo 14 combatientes de la Brigada Nacional Centro del SNMF equipados con tres camionetas 4x4 para el desplazamiento en terreno.

La pena que podría recibir el joven que causó los incendios forestales

Ulises Pedro Xarate de 27 años está detenido y en su declaración contó que prendió una pequeña fogata para calentar un café entre las localidades de Cabalango y Tanti, y en segundos el fuego se expandió por los fuertes vientos. Ante este hecho, se inició con una investigación que lo tiene como principal acusado y según qué tome en cuenta la Justicia, podría tener una pena mínima de un mes o hasta 15 años de prisión.

El abogado Pedro Despouy Santoro, explicó que hay dos posibilidades para interpretar y calificar penalmente el hecho. En principio la fiscal de Instrucción de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez lo imputó como autor del delito ‘"incendio doloso". Esta carátula es porque la fiscalía entiende que hubo una conducta "desaprensiva, negligente e imprudente".

Aun así, el abogado destacó que "también se puede interpretar un hecho de incendio doloso por dolo eventual. Porque en este contexto el autor no puede dejar de representarse la posibilidad de que con su acción pueda producir el incendio que produjo. Es decir, de la posibilidad concreta de que con su conducta pueda o pudo, de hecho así ocurrió, producir el incendio. Eso es dolo eventual".

De esta manera, si es considerado como un "incendio culposo", la pena va de un mes a un año de prisión.

Mientras que si lo subrayan que es dolo eventual podría recibir una pena de 3 a 10 años de prisión, condena que podría aumentar a 15 años si es que suposo un riesgo para las personas.

"Dicho de otra manera, el sujeto no puede dejar de conocer de que existe el riesgo extremo de incendio forestal. Entonces, a pesar de todo este conocimiento, el sujeto encendió un fuego para calentar café y no obstante, aún confiando en que el resultado no se iba a producir, no deja de ser o existir la posibilidad concreta de que ese incendio pueda o haya podido, como ocurrió, producirse", explicó Santoro.

