Gran incendio en Córdoba: un adolescente murió en una barriada a metros de la Legislatura

En el incendio murió Lautaro, un adolescente de 16 años que no pudo salir de la casilla de madera donde vivía. En cuestión de minuto nueve de una veintena de casillas que forman la villa La Tablita se prendieron fuego.

Un voraz y rápido incendio destruyó esta madrugada un caserío de madera, nailon y chapa en La Tablita, una villa de emergencia ubicada en avenida Costanera y Sarmiento, a sólo cuatro cuadras de la Legislatura de Córdoba y seis cuadras del Centro Cívico. En el incendio murió Lautaro, un adolescente de 16 años que no pudo salir de la casilla de madera donde vivía. Los vecinos contaron a los medios que la víctima fatal no iba a la escuela y que trabajaba limpiando vidrios de automóviles en el puente Sarmiento a pocos metros de donde vivía y donde murió.

Lautaro tenía 16 años. Vivió y murió en el cordobesismo, esa construcción política que el fallecido gobernador José de la Sota bautizó en 2011 tras llegar por tercera vez a la gobernación de esta provincia mediterránea y que sigue de la mano y las políticas de su socio y sucesor Juan Schiaretti. Muestran la peor foto de Córdoba, donde los pobres, los nadies, mueren en las villas de emergencia.

“Hace 16 años que vivimos acá y los incendios que se ocasionan son por el tema de la electricidad. Seis años atrás se quemaron casi ocho viviendas. Le dieron un par de chapas a la gente y fue como una burla. Era pleno invierno y había mujeres con niños. Somos gente de nadie. Nos conocen todos, pero los únicos que nos ayudan son la gente del barrio”, se quejó Víctor, un vecino del lugar, que habló con El Show del Lagarto, un matinal que se emite por El Doce.

Lautaro es la única víctima fatal de un voraz incendio que consumió en cuestión de minutos nueve de una veintena de casillas que forman la villa La Tablita. La abuela de Lautaro fue derivada al Hospital Municipal de Urgencias, que queda a sólo 200 metros del lugar, debido a un principio de intoxicación con gases. Fuentes del hospital señalaron que la mujer no corre peligro y que se encuentra en observación.

Desde la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, informaron a El Destape que además del adolescente fallecido, el personal municipal asistió a otras cinco personas, dos adultos y tres niños con lesiones leves o estado de conmoción por la tragedia. Algunos vecinos querían regresar en medio de las llamas a salvar sus pocas pertenencias.

Dos desaparecidos

En plena madrugada, cuando las llamas arrasaban sobre las maderas y cartones, las vecinas y vecinos del lugar buscaron intensamente a Lautaro y a un nene de ocho años de edad, que estaban desaparecidos. Con las primeras luces del día, el nene apareció en la casilla de una tía que estaba más lejos del fuego. El jefe de Bomberos, Martín Castro confirmó a El Destape la muerte del adolescente y que en total nueve viviendas –un eufemismo para llamar a las piezas armadas con madera, cartones y bolsas- habían sido consumidas por el fuego. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava, sostuvo que las llamas afectaron a 19 de las 20 viviendas, nueve de las cuales quedaron completamente destruidas.

Los vecinos declararon a los bomberos y los médicos del servicio de emergencia municipal 107, que en plena madrugada escucharon una explosión. La fiscal Patricia García Ramírez investiga las circunstancias en la que ocurrió la tragedia. Los testigos señalan que pudo haber un cortocircuito en las precarias conexiones eléctricas que provocó una explosión por la fuga de gas de alguna garrafa que utilizan las familias de esta villa de emergencia.

“No se veía nada, en plena madrugada nos despertó una explosión y el fuego. Los chicos gritaban y lloraban. Fue todo muy rápido, sólo pudimos escapar con lo puesto”, le dijo una mujer a El Destape.

Pesar del intendente Llaryora

En horas de la mañana, el intendente cordobés Martín Llaryora llegó al lugar donde el incendio arrasó una veintena de casuchas y señaló que “son varias familias que han perdido absolutamente todo lo que tenían”.

En medio de la recorrida, el intendente capitalino intentó cargar las responsabilidades hacia la Nación: “Son terrenos federales, del Estado nacional pero nosotros no podemos mirar para otro lado”. Y agregó: “Tenemos que hacernos cargo, son vecinos de nuestra ciudad y es un momento totalmente delicado”.

Llaryora también señaló que la Municipalidad realiza “un fuertísimo trabajo de urbanización”, aunque “asistimos dentro de las posibilidades en que nos dejan”.

Responsabilidad cordobesista

Alfredo Schclarek Curutchet, economista y copresidente de la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Regional Córdoba) opinó que “esta tragedia pone sobre el tapete la gran problemática que existe en Córdoba y el país, que es la tragedia de la pobreza y la indigencia; que en particular en Córdoba, como muestran los datos oficiales, la sitación es aún más grave que a nivel nacional o con provincias comparables como son Santa Fe y Buenos Aires. En nuestra provincia la situación social es peor, hay más pobreza y mayor desocupación; y eso se pone de relevancia en esta tragedia, porque las víctimas, como Lautaro, no son sólo índices, sino son realidades cotidianas donde están sumidos miles de cordobeses”.

Schclarek Curutchet señaló que en Córdoba, las mediciones de Diciembre de 2021 revelaron que la pobreza en el Gran Córdoba trepó al 40,4% de la población; mientras que en Gran Rosario llegó al 33% y en el Gran Buenos Aires al 37,3%; en tanto que la desocupación en relación a la población económicamente activa para Diciembre de 2021 fue del 10,1% para el Gran Córdoba; 7% en el Gran Rosario y 8,2% en partidos del Gran Buenos Aires. El desarrollo de la pobreza e indigencia en nuestra provincia es seguido de cerca por la APDH Regional Córdoba, que periódicamente elabora informes.

“Me parecen lamentables las declaraciones del intendente Martín Llaryora, que en vez de hacerse cargo de la situación, y la Provincia también debería hacerse cargo de la situación, como es la costumbre tratan de desviar la atención diciendo que “esto es un terreno federal”, insinuando que esta tragedia no es un problema de ellos, sino a nivel nacional. Estamos ante un gran problema, porque luego de más de 20 años gobernando el cordobesismo de Unión por Córdoba y Hacemos por Córdoba, el combate a la pobreza no es parte de su estrategia, lo venimos viendo en los sucesivos ajustes en el PAICOR. Lo que necesitamos es que la Municipalidad y la Provincia se hagan cargo de la situación social que hay en Córdoba. En la problemática de la pobreza, la Provincia y los municipios no pueden mirar para el costado, combatir esto es un trabajo que fundamentalmente lo tienen justamente los municipios y los Estados provinciales. Recordemos que la Provincia está a cargo de proveer educación y salud pública, del programa de asistencia alimentaria integral PAICOR y de las políticas de viviendas; por estas razones, quienes nos gobiernan hace más de dos décadas deben hacerse cargo que gobiernan hace más de dos décadas”, declaró el copresidente de la APDH Regional Córdoba.

Desde la Municipalidad de Córdoba informaron a El Destape que los sobrevivientes de la tragedia fueron derivados a hoteles para personas de bajos recursos donde serán alojados hasta que se resuelva qué hacer en un futuro próximo.