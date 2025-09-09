Allanamiento y rescate de 8 personas en Córdoba: apuntan contra un pastor evangélico por trata y explotación

Investigan a un pastor evangélico por trata y explotación: rescataron a ocho personas.

La Justicia Federal, en conjunto con la Policía de la provincia de Córdoba, lleva adelante una investigación contra un pastor evangélico acusado de trata de personas con fines de explotación laboral. El procedimiento se realizó este martes por la mañana en una vivienda de barrio Villa La Tela, en la zona oeste de la capital, donde rescataron a ocho personas que permanecían sometidas bajo un presunto régimen de servidumbre.

El domicilio, que tenía un cartel en su frente con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”, funcionaba como fachada de un supuesto espacio de contención espiritual. Sin embargo, según confirmaron las autoridades, allí se aprovechaban de personas en situación de vulnerabilidad y con problemas de adicciones.

“Son ocho personas, con problemas de adicción, que llegaron acá buscando una solución espiritual y se encuentran con esta situación que realmente muestra una cara inhumana de la sociedad”, expresó el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con El Show del Lagarto.

Durante el allanamiento, además, se secuestraron documentaciones vinculadas a la causa por trata. La investigación, a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, busca ahora determinar el verdadero alcance de los delitos y si existen más víctimas vinculadas a la organización.

Detuvieron a un hombre por almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil

La semana pasada, un hombre de 32 años fue detenido en la localidad cordobesa de San Francisco, tras un operativo de la Policía local y la Dirección de Inteligencia Criminal de Córdoba, acusado de almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil.

Todo surgió a partir de una investigación iniciada luego de reportes realizados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, organismo de referencia internacional en el combate a la explotación sexual de menores, que identificó actividad sospechosa proveniente de cuentas radicadas en Argentina.

Según informó el medio El Doce, el procedimiento principal tuvo lugar en una vivienda de la calle Jerónimo del Barco, en barrio Sarmiento, donde los agentes policiales irrumpieron para arrestar al sospechoso. Durante el allanamiento, se secuestraron dispositivos electrónicos que serán peritados en el marco de la causa. La detención se realizó en las primeras horas del día y respondió a la orden de la Fiscalía de 3° Turno del departamento San Justo.

En simultáneo a la detención, las autoridades realizaron tres procedimientos adicionales en domicilios de la misma ciudad. Estas medidas estuvieron asociadas a una causa diferente, pero también relacionada con contenidos de explotación sexual infantil hallados en teléfonos celulares de menores de edad.