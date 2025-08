Un concierto único a la luz de la velas: la propuesta disruptiva de Candlelight

Candlelight

Una nueva propuesta cultural, que rompe con los shows clásicos y masivos, está disponible en Buenos Aires. Se trata de una serie de conciertos a la luz de las velas llamada “Candlelight”. El espectáculo es único, ya que se presenta en distintos escenarios y se disponen alrededor de 8 mil luces que simulan ser velas para formar un ambiente de armonía y tranquilidad absoluta. Las distintas propuestas ofrecen conectar con la música en medio de un escenario iluminado por velas, sin flashes de los celulares y alejados de los sonidos de la tecnología. En vivo y en directo, las melodías del violín y el bajo entre otros instrumentos, ofrecen un concierto que rememora canciones conocidas por todos.

En diálogo con El Destape, la productora Fever contó que comenzó con esta propuesta con el desde 2019 con el fin de “democratizar el acceso a la música clásica”. En ese sentido, los organizadores de los conciertos explicaron que “Candlelight se ha celebrado en una amplia variedad de lugares idílicos, que van desde azoteas modernas con vistas impresionantes hasta catedrales, palacios, bibliotecas y jardines emblemáticos”. Algunos de los espacios más destacados son el Atomium en Bruselas, la Torre Eiffel en París, el Burj Al Arab Jumeirah en Dubái, el Victoria Hall en Ginebra, el Central Hall Westminster en Londres, el Palau de la Música Catalana en Barcelona, las Cataratas del Niágara en Ontario y el acuario S.E.A. en Singapur.

Así son los conciertos Candlelight

En Buenos Aires los conciertos se presentaron en espacios como el Auditorio del Colegio San José, teatro ubicado en el corazón de la capital porteña y que hoy se conserva como una joya secreta de la ciudad. También realizan los conciertos en el Teatro Margarita Xirgú, histórica sala de excelente acústica y gran versatilidad, reconocida por su calidad arquitectónica, su historia y su programación artística. Por allí pasaron destacadas figuras de la cultura: Federico García Lorca dirigió sus propias obras teatrales; Les Luthiers, Nacha Guevara y Carlos Perciavalle interpretaron personajes memorables y Joan Manuel Serrat hizo acá su primer recital en Argentina.

Algunos de los shows que realizan son sesiones originales con “Zoe Gatusso”, “Coldplay vs. Ed Sheeran”, “Queen vs. The Beatles”, “Las cuatro estaciones de Vivaldi”; y tributos a “Adele”, “Luis Miguel”, “Bad Bunny” y Bruno Mars”, entre otros. Para conocer todas las propuestas ingresar a https://feverup.com/es/buenos-aires/candlelight?srsltid=AfmBOoonyVkAA5xHVH-F8YYBYXWmqCWZcc6_dUJ3nN9ROHab_5ECcoJV.

Las temáticas y los shows más elegidos

Según detallaron, la programación de Candlelight se diseña a través de “un proceso colaborativo liderado por el equipo interno de Curaduría Musical de Fever”. El proceso combina recomendaciones de expertos con una investigación exhaustiva, incorporando métricas globales, opiniones del público y aportes de músicos locales.

“El objetivo del equipo de Fever es adaptar los programas a los gustos del público local, manteniendo al mismo tiempo un repertorio diverso y atractivo. Al alinearnos con las expectativas y preferencias de la audiencia, buscamos crear experiencias memorables que resuenen tanto a nivel local como global”, agregaron.

Uno de los conciertos que ofrece Candlelight

Entre los más populares se encuentran los “tributos”a diferentes bandas y artistas ya que presentan la música de artistas de jazz, rock, hip-hop y pop interpretada por cuartetos de cuerda u otros conjuntos clásicos. “Estos conciertos ofrecen una forma única de disfrutar canciones conocidas en un formato novedoso y cautivador”, resaltaron. De esta manera, durante el año continuarán con más propuestas y además harán show en distintas ciudades de la Argentina.