El nuevo sabor de helado que será furor en la Noche de las Heladerías: cómo es y por qué lo llaman "innovador"

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la novena edición de La Noche de las Heladerías que se celebrará el próximo jueves 13 de noviembre con más de 500 locales adheridos. Pero para quienes no puedan asistir ese día, del 10 al 16 de noviembre se llevará a cabo la Semana del Helado Artesanal, otra oportunidad única para disfrutar del mejor helado argentino.

Este evento será especial porque desde la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) comunicaron que se presentará un sabor innovador que se volverá en la nueva sensación de los comensales.

Cómo es el nuevo sabor de helado que se presentará en La Noche de las Heladerías

Según AFADHYA, se trata de un sabor inédito "frutal y fresco". Su nombre es Fruta D’ Oro y es un helado de agua combinado con mango, banana, chocolate blanco y lima.

La organización informó que este año la clave estará puesta en lo "casero", de hecho, así lo confirma el lema de La Noche de las Heladerías: "El futuro es artesanal".

El nuevo sabor fue creado el año pasado en la Coppa D'Oro por expertos en helado artesanal. "Buscamos maravillar a los fanáticos con propuestas distintas que sorprendan a los paladares más exigentes", sostuvo Máximo Maccarrone, presidente de AFADHYA.

Y agregó: "Este nuevo sabor, Frutta D’ Oro, fue creado en conjunto con los maestros heladeros de Afadhya, en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada".

La asociación espera que el Fruta D'oro capte la atención de los consumidores y se vuelva en su sabor favorito, ya que además de ser "delicioso" posee reminiscencias a diferentes partes del país. "Esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos", indicó Maccarrone.

Cuándo y cómo será La Noche de las Heladerías 2025

La Noche de las Heladerías contará con eventos en vivo y buscará fomentar la conexión humana por sobre lo digital que hoy en día gobierna la vida de todos los ciudadanos. Con 500 heladerías adheridas, algunas de las más prestigiosas de la Argentina, las personas tendrán la posibilidad de acceder a promociones y 2x1 en cuarto kilo.

También se podrán hacer donaciones en beneficio del Comedor "Los Piletones", La Casa del Teatro, Casa Garrahan y la fundación Natalí Flexer. El evento se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a partir de las 19h.