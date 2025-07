Sin respuestas del gobierno de Milei, docentes del Nacional Buenos Aires van al paro

Los docentes del colegio Nacional de Buenos Aires realizarán un paro total de actividades en reclamo por una urgente recomposición salarial. Afirmaron no tener respuestas del gobierno de Javier Milei y no descartan no retornar a la actividad tras el receso de invierno.

Cuando será el paro docente en el Nacional Buenos Aires

La medida, votada en asamblea por el gremio AGD-CNBA, incluye además clases públicas y otras acciones de protesta en la puerta del colegio para visibilizar la crítica situación del sector. Será desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de julio.

Los docentes, que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acusan al Gobierno Nacional de haber abandonado el diálogo desde octubre de 2024 y de aplicar un recorte salarial de facto que dejó sus sueldos un 40% por debajo del nivel que tenían en noviembre pasado. Además, afirman que en el CNBA se cobra hasta un 30% menos que en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires por el mismo trabajo.

“La situación salarial es dramática”, aseguró Nicolás García Roel, secretario general de AGD-CNBA, que indicó que "muchos compañeros tuvieron que renunciar a la institución por la enorme diferencia salarial con otras jurisdicciones, y cada vez cuesta más cubrir las horas vacantes porque el salario está destruido".

"El 0% de aumento que recibimos el último mes, mientras la inflación sigue en alza, profundizó el malestar del cuerpo docente”, afirmó.

Durante los días de paro, se realizarán clases públicas los días lunes y jueves frente al colegio, en un intento por involucrar a la comunidad educativa y visibilizar el conflicto. Los organizadores invitan a familias,estudiantes y ciudadanos a acompañar el reclamo.

Entre los puntos que motivan la medida de fuerza, los docentes destacaron una pérdida salarial del 40% desde noviembre de 2023, salarios hasta un 30% más bajos en la UBA que en escuelas porteñas, ausencia total de negociación salarial desde octubre del año pasado, creciente autoexplotación laboral ante la necesidad de sumar horas para compensar ingresos, deterioro de la obra social universitaria, sostenida con aportes docentes y cero por ciento de aumento en el último mes, pese a la inflación.

Finalmente, García Roel también advirtió sobre posibles medidas futuras si no hay respuesta del Gobierno: “El Gobierno Nacional parece no ser consciente de que dentro del sistema universitario están incluidas decenas de escuelas medias en todo el país. Si no hay una recomposición urgente, estamos evaluando no retomar las clases después del receso invernal”.

