Cambios en dos líneas de colectivos del AMBA: qué pasa con los recorridos

La empresa Metropol oficializó el jueves la adquisición de las líneas de colectivos 302 y 303 que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El desembarco de la compañía efectivizado bajo la razón social "Compañía La Isleña" no afectará a los recorridos, como tampoco signará la puesta en marcha de nuevas unidades, antes operadas por Empresa del Oeste.

"Este mediodía se firmó el acuerdo donde Metropol desembarca en las dos líneas que hasta hoy eran de Empresa del Oeste que sigue operando sus otras 8 líneas (244-320-390-443A-461-462-463-464)", informó la cuenta @CiudaddeBondis en X.

¿Cuál es el recorrido de la Línea 302?

La Línea 302, ahora operada por Metropol bajo la razón social "Compañía La Isleña", une la localidad de Moreno con el barrio porteño de Liniers (Ramal A), y la Estación Moreno con la Estación Moron por Gaona (Ramal B).

Recorrido A – Estación Moreno – Puente Liniers por Gaona





Ida a Liniers: Desde Terminal de ómnibus de Moreno, Alcorta y España por España, Córdoba, Avenida Gaona Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7), Avenida Presidente Perón Acceso Oeste, Doctor L. Guemes, Rivadavia, Leandro Niceforo Alem, Doctor G. Ardoino, Avendia Maipú, Diagonal Maldonado, Monseñor Bentivenga, Reconquista hasta Avenida Maipú.



Vuelta a Moreno: Desde Puente Liniers, Reconquista y Avenida Maipú por Avenida General Paz Lado Provincia, Saavedra, B. de O’Higgins, Avenida Gaona, Avenida Presidente Perón, 9 de Julio, Leandro Niceforo Alem, Doctor G. Ardoino, General Ricchieri, Avenida Presidente Perón Acceso Oeste, Avenida Gaona Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7), Avenida Del Libertador (Ruta Provincial Nº 23), hasta Avenida Juan XXIII, Terminal de ómnibus de Moreno.

Recorrido B – Estación Moreno – Estación Moron por Gaona

Ida a Morón: Desde Terminal de ómnibus de Moreno, Alcorta y España por España, Córdoba, Avenida Gaona Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7), Boulevard Juan Manuel de Rosas, General M. de Azcuénaga, Cabildo hasta Presidente Sarmiento.



Vuelta a Moreno: Desde Presidente Sarmiento y Cabildo, Estación Morón por Presidente Sarmiento, Salta, General M. de Azcuénaga, Boulevard Juan Manuel de Rosas, Avenida Gaona Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7), Avenida Del Libertador (Ruta Provincial Nº 23), hasta Avenida Juan XXIII, Terminal de ómnibus de Moreno.

¿Cuál es el recorrido de la Línea 303?

La Línea 303, también operada desde el jueves por la empresa Metropol, une la localidad de Morón con el acceso Pilar.

Estación Morón - San Miguel - Acceso Pilar

Ida a Acceso Pilar: Desde Presidente Sarmiento y Cabildo, Estación Morón por Presidente Sarmiento, Salta, General M. de Azcuénaga, Boulevard Juan Manuel de Rosas, Avenida Gobernador Vergara, General Pedro Díaz, General Villegas, J. M. Gorriti, Avenida Gaspar Campos, Avenida Ricardo Balbín (Ruta Provincial Nº 23), Leandro Nicéforo Além, Belgrano, Avenida Presidente Perón, Avenida Primera Junta, Vicente López, Avenida Primera Junta, Avenida Presidente Arturo Ilia (Ruta Provincial Nº 8), Avenida Del Sesquicentenario (Ruta Provincial Nº 24 Ex Ruta Nacional Nº 197), Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Provincial Nº 24 Ex Ruta Nacional Nº 197), colectora este Autopista Panamericana, Avenida Libertador General San Martín, Avenida Henry Ford, colectora de Ruta Panamericana Ramal Escobar hasta Bouchard.



Vuelta a Estación Morón: Desde Bouchard y colectora Ruta Panamericana Ramal Escobar por colectora de Ruta Panamericana Ramal Escobar, Avenida Henry Ford, Avenida Libertador General San Martín, colectora oeste Autopista Panamericana, Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Provincial Nº 24 Ex Ruta Nacional Nº 197), Avenida Del Sesquicentenario (Ruta Provincial Nº 24 Ex Ruta Nacional Nº 197), Avenida Presidente Arturo Ilia (Ruta Provincial Nº 8), Avenida Primera Junta, Vicente López, Avenida Primera Junta, Avenida Presidente Perón, Avenida Ricardo Balbín (Ruta Provincial Nº 23), Libertad, Concejal Tribulato, Avenida Gaspar Campos, J. M. Gorriti, Sargento Farina, General Pedro Díaz, Avenida Gobernador Vergara, Boulevard Juan Manuel de Rosas, General M. de Azcuénaga, Cabildo hasta Presidente Sarmiento.