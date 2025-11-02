Volvieron las lluvias a Buenos Aires: ¿Cuándo se terminan las precipitaciones?

Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones después del mediodía.

Este domingo 2 de noviembre, el pronóstico meteorológico para Buenos Aires anticipó un día con lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones después del mediodía. La temperatura mínima rondará los 21 grados, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 25 grados, ofreciendo un clima templado pero húmedo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40 y 70 por ciento, con vientos provenientes del noreste que soplarán a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad relativa llegará al 77 por ciento, y la visibilidad se mantendrá en niveles regulares durante la jornada.

El sol aparecerá a las 05:51 y se esconderá a las 19:24, marcando un día con buena luminosidad entre los períodos de lluvia. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 20 grados, con vientos del este que mantendrán una velocidad similar al resto del día, entre 7 y 12 km/h.

Lluvias y calor: ¿Qué informó el Servicio Meteorológico?

Se esperan algunos días con precipitaciones y con temperaturas que alcanzarán casi los 30 grados, aunque con el correr de las jornadas descenderán hasta llegar a los 20, más acordes a un clima primaveral.

El SMN anunció que lluvias serán más seguidas durante esta semana y generarán un descenso de las marcas térmicas para traer algo de alivio cuando el calor sea intenso. De todas maneras, serán jornadas agradables para disfrutar con actividades al aire libre.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores