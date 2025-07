¿Cómo estará el clima en Buenos Aires y alrededores este domingo 27 de julio?

El domingo 27 de julio se esperan lloviznas aisladas y clima ventoso, además de cielo nublado y vientos del sudeste rotando al este y nuevamente al sudeste. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 12, por lo que será el día más frío de toda la semana.

Esta semana será nublada y fresca en Capital Federal y sus alrededores, aunque con el correr de los días las temperaturas irán en aumento hasta llegar a un clima primaveral en la última semana del receso escolar por vacaciones de invierno, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las marcas mínimas no superarán el dígito hasta mitad de semana, mientras que las máximas no alcanzarán los 15.

Recién a partir del miércoles comenzarán a ir en ascenso hasta llegar a los 20 grados, por lo que serán jornadas agradables para que las familias disfruten antes de que los chicos comiencen el segundo tramo del ciclo lectivo escolar.

Se esperan lloviznas aisladas durante la mañana de este domingo.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores