El viento soplará del este, provocando un marcado descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de una "bomba climática insual" que golpeará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo fin de semana.

Luego de un inicio de noviembre atravesado por tormentas localmente fuertes en el interior bonaerense, en algunas localidades con registros de granizo severo, ráfagas e importantes daños materiales, el Gran Buenos Aires avanzó este miércoles hacia una mejora de forma temporaria.

"Las precipitaciones acumuladas superaron los 100 milímetros en pocas horas, lo que complicó aún más la situación hídrica de la región central bonaerense, que ya venía saturada por eventos anteriores", repasó la meteoróloga Cindy Fernández en Meteored.

Alerta en el AMBA | ¿Cómo es la "bomba climática inusual" que golpeará el próximo fin de semana?

A pesar de registrar una mejora el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, las localidades que integran el AMBA verán el viernes 7 una jornada demarcada en gran parte por lloviznas de carácter continuas.

De acuerdo al modelo climatológico semanal, el frente de precipitaciones iniciará de manera tenue pasada las 3 am para luego tomar fuerza en horas de la tarde / noche. El viento soplará del este, provocando un marcado descenso de la temperatura.

A la par, el sur de la provincia de Buenos Aires podría inscribir algunas heladas.

Desde el sábado 8 a la tarde y, sobre todo, el domingo 9, el sol volverá a ganar protagonismo en el cielo porteño.