El invierno aún no se va: con temperaturas bajísimas, se confirmó cuál será el día más frío de la semana.

Aunque la llegada de la primavera está a la vuelta de la esquina, parece que el invierno aún no se quiere ir. Luego de la tormenta de Santa Rosa, que dejó acumulados históricos de agua en varios puntos del país, el frío volvió a Argentina con más intensidad de la esperada. De hecho, se conoció cuál será el día más frío de la semana.

Tras un lunes y martes húmedos, con chubascos por la mañana y un fuerte descenso de la temperatura, el frío intensificado vuelve al Área Metropolitana de Buenos Aires con una jornada que promete ser la más "helada" de la semana. Aunque esta tendencia se extenderá durante todos los días de la semana, habrá uno en particular que registrará la temperaturas más bajas: el viernes.

Así, el 5 de septiembre, la ciudad amanecerá con temperaturas notablemente bajas que marcarán un contraste con días más templados recientes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima bajará hasta los 5 °C, con chances de descender aún más en el conurbano hasta alcanzar 2 °C. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas, aunque el ambiente será fresco durante todo el día con una máxima levemente superior a los 12 grados.

Este descenso térmico responde al pasaje de una intensa masa de aire frío que ingresó hacia el sur del país, desplazando paulatinamente las temperaturas más templadas. Si bien los modelos del SMN anticipan que los termómetros volverán a moderarse hacia el fin de semana, el viernes será una jornada para sacar del placard la bufanda y el abrigo.

Cómo estará el clima el resto de la semana

Antes y después del viernes, el panorama será algo más templado. El martes y miércoles las mínimas estarán en torno a los 10°C, con máximas que podrían alcanzar los 17°C, mientras que hacia el fin de semana se espera un repunte térmico: el sábado y domingo, las máximas rondarán entre los 19°C y 20°C, con mañanas aún frescas pero tardes más agradables. Por su parte, el jueves la temperatura empezará a disminuir, con 7° de mínima y 12° de máxima.