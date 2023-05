Denuncian violento desalojo a manteros en Flores: un detenido

La Policía de la Ciudad desalojó vendedores ambulantes que vendían comida sin habilitación. Los vendedores denuncian el uso desmedido de la fuerza y que les sacan mercadería.

Denunciaron un violento desalojo a vendedores ambulantes y la detención de uno de los trabajadores en el barrio porteño de Flores, durante un operativo protagonizado por la Policía Ciudad de Buenos Aires que quedó filmado y luego se hizo viral en redes sociales.

Según fuentes de la policía de la Ciudad a El Destape, personal de la Comisaría Vecinal 7C fue trasladado al mediodía hasta la avenida Nazca y Bogotá "para colaborar con la Agencia Gubernamental de Control en el secuestro de mercadería a vendedores de sándwiches que ocupaban la vía pública". Los mismos efectivos señalaron que, durante el procedimiento, los vendedores "se agruparon e intentaron recuperar los elementos", generándose así "una incidencia" entre el personal policial y los trabajadores.

"La incidencia fue controlada momentos después. Finalmente una persona fue demorada por haber amenazado al personal policial con un cuchillo", sostuvieron. En la causa, interviene la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nero. 19, a cargo de la Dra. San Marco, Secretaría Única de la Dra. Vaccari. El detenido fue identificado como Jair Axel Díaz.

Horas más tarde, en diálogo con C5N, los vendedores contaron su versión de los hechos y dejaron en claro que no es la primera vez que se da un suceso similar en la zona, ya que trabajan allí diariamente. "Hoy un compañero estaba trabajando y había una mujer que andaba de civil, sin el chaleco. Viene y se le tira encima de la mesa, mi amigo no entendía que pasaba y se le vino encima toda la policía. Él empieza a correr por Nazca y lo detienen, le empiezan a pegar, lo esposan y tuvimos que venir nosotros a ayudarlo", contó Ezequiel sobre Jair.

En esa línea, Ezequiel remarcó que siempre "nos corren y nos sacan las cosas" y que a Jair, que tiene una familia y gastos que cubrir, "le sacaron la mercadería tres veces en la misma semana". Y se defendió: "Nosotros trabajamos para comer, no nos alcanza. Trabajamos, ¿qué quieren que hagamos? Quieren que nosotros hagamos lo que ellos hacen con traje. A mí ya me detuvieron, el juez me dio 30 horas de tareas comunitarias... No quiero venir más, nos están ganando".

El momento de la detención del vendedor

Durante la misma nota, una joven llamada Carla también denunció que fue golpeada durante el operativo que fue repudiado por las personas en el lugar y también en redes sociales "Me pegaron en el labio, quise hablar y me pegó un empujón el comisario. No se puede vivir, uno quiere trabajar, llevar el pan a la casa... No nos ofrecen trabajo y nos dicen planeros, lo que queremos es trabajar. Andamos a las corridas, nos sacan la mercadería y las herramientas todo el tiempo", se quejó desde Flores.

"Nos prometieron galpones, estamos siempre laburando en la calle tratando de ganarnos el peso y siempre lo mismo: nos corren como delincuentes y nos sacan las cosas", agregó un tercero.

"Repudiamos la violencia sistemática y exigimos la inmediata liberación de nuestro compañero", sentenció Omar Guaraz, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes.