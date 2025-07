Desalojaron a cientos de manteros en Liniers con un operativo policial

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo para desalojar a manteros que "ocupaban ilegalmente veredas" en el barrio porteño de Liniers y se secuestraron 425 bultos con mercadería apócrifa, según se detalló en un comunicado oficial, al que tuvo acceso El Destape. Ya son 10 los espacios públicos donde había ventas similares y que ya fueron desocupados por las autoridades.

Desde esta mañana se llevó adelante un operativo en el perímetro comprendido por la avenida General Paz, la avenida Rivadavia, y las calles Ventura Bosch y Timoteo Gordillo, que fue coordinado entre la Policía de la Ciudad y los ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y de Seguridad, entre otras áreas.

“Hay que terminar de naturalizar el desorden como forma de subsistencia. El espacio público es de los vecinos, no hay derecho a tomarlo. Nuestro objetivo como Gobierno es garantizar la libre circulación en una Ciudad con las mismas oportunidades para todos”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Según se informó, además de los manteros que estaban "instalados durante todo el día de lunes a sábados", también existía "venta ilegal de comida en la calle" y "comerciantes que hacían un mal uso de las veredas porque también las ocupaban". Durante el operativo fueron incautados 425 bultos con mercadería, y se incluyen "mesas, carros, canastos y carteles". La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos a cargo de Celsa Ramírez.

Del despliegue participaron más de 200 efectivos de la Policía de la Ciudad, incluyendo personal de la Superintendencia de Orden Urbano y Brigadas de Investigaciones, 50 inspectores de Espacio Público, agentes de Prevención del Ministerio de Seguridad, y equipos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Todas las zonas donde hubo operativos

Hasta el momento, el gobierno porteño ya realizó operativos similares en Once, en la zona de la Avenida Avellaneda en Flores, frente a las terminales de Retiro, en la peatonal Florida, Plaza Constitución, Parque Centenario, Parque Patricios y Chacarita.

Además de Jorge Macri, también supervisaron estos trabajos el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi. “Donde intervenimos nos quedamos. No puede haber zonas de la Ciudad tomadas ni calles por donde no se pueda circular. Los vecinos no tienen por qué sufrir desorden, suciedad ni inseguridad. Convivir requiere reglas claras y respeto”, sostuvo Baistrocchi.