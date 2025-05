Cierre de empresas: una reconocida tienda de indumentaria cierra sus puertas.

Una empresa de indumentaria muy reconocida a nivel mundial va a cerrar sus puertas. La noticia generó un gran impacto en todo el mundo. En medio de la crisis económica que se vive a nivel global, esta famosa empresa decidió cerrar sus puertas. Se trata de una industria de indumentaria fundada en Estados Unidos.

La caída en las ventas de indumentaria está teniendo un impacto crítico en el mercado estadounidense, con cada vez más comercios que deciden cerrar y declararse en bancarrota. Esta empresa es Next Adventure, una emblemática tienda de equipos para actividades al aire libre con sede en Oregon, que marca una excepción: cerrará sus puertas tras casi tres décadas, pero por decisión propia.

Next Adventure fue fundada en 1997 por Deek Heykamp y Bryan Knudsen y se convirtió en una institución en Portland. Desde sus inicios como un local de apenas 150 metros cuadrados, la tienda creció hasta ofrecer una amplia gama de productos para esquí, snowboard, escalada, senderismo y más. Su misión siempre fue brindar acceso a la naturaleza mediante artículos de alta calidad a precios accesibles.

“Lo que comenzó como un sueño se convirtió en una institución gracias a nuestros increíbles clientes, personal y comunidad. Mientras comenzamos nuestra próxima aventura, cerraremos nuestras puertas con gratitud y orgullo”, expresaron sus fundadores en un triste mensaje de despedida.

Si bien las ventas continuarán por un tiempo, será bajo condiciones específicas. Las compras online estuvieron habilitadas hasta el lunes 19 de mayo, y debido al gran volumen de pedidos, la empresa advirtió que los plazos de entrega podrían extenderse más de lo habitual. Por otro lado, las tiendas físicas seguirán operativas hasta el 28 de mayo, permitiendo únicamente compras presenciales.

Además, informaron que las tarjetas de regalo (digitales y físicas) seguirán siendo aceptadas, aunque no se emitirán nuevas tarjetas después del 25 de mayo de 2025. El cierre de Next Adventure marca el fin de una era para miles de clientes en Oregon, quienes durante años encontraron en esta tienda no solo productos, sino también una comunidad en torno al deporte.

Cierra otra reconocida empresa en Estados Unidos

Estados Unidos continúa enfrentando una difícil situación económica que ha golpeado con fuerza a empresas emblemáticas. Esta vez, le tocó a PB Restaurants LLC, la firma que opera la reconocida cadena de restaurantes Planet Hollywood, que se declaró en bancarrota mientras crece la incertidumbre entre sus empleados y clientes.

La compañía solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU., un mecanismo que le permitirá intentar una reestructuración de sus finanzas. Según los documentos presentados, sus activos se encuentran en un rango de 100.000 a 500.000 dólares, mientras que sus deudas ascienden a entre 1 y 10 millones de dólares.

PB Restaurants también controla otras marcas, como Planet Express LLC y Times Square Buffet LLC, y recientemente cerró una de sus sucursales más visibles: el local de Planet Hollywood en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Aún no está claro qué sucederá con el resto de las ubicaciones que mantiene en distintas ciudades del país.

Entre los principales acreedores figuran Westfield Concessions Management, que reclama 1 millón de dólares; Santa Monica Unite Here Health, con más de 282.000 dólares; y Sysco Los Ángeles, proveedor de alimentos, que exige 54.000 dólares. También se incluyen otras empresas del rubro, como Harbor Distributing, Southern Glazer's y Pepsi.

La situación genera preocupación tanto en el sector gastronómico como entre los fieles seguidores de la cadena, que fue un ícono de la cultura pop durante los años 90.