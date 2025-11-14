Luego de 13 jornadas de intenso debate, el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mujer de 28 años desaparecida en junio del 2023, llega a su fin durante la jornada de este viernes en la ciudad de Resistencia, Chaco. La causa tiene como principales acusados del crimen a César Sena (21), pareja de Cecilia, y a sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53).

Si bien en las próximas horas se espera conocer el veredicto final de los 12 miembros del jurado popular, durante el día se informó que se llevó a cabo un gran operativo en el domicilio donde estuvo la víctima por última vez. Así lo señalaron fuentes judiciales del caso y testigos que observaron el importante movimiento en la casa que pertenece a Emerenciano y Acuña.

Vecinos y vecinas del barrio se sorprendieron por la enorme cantidad de patrulleros en la zona. Según las personas que estuvieron en el lugar durante el operativo, había coches de policía en aproximadamente una cuadra.

La policía provincial de Chaco llegó cerca del mediodía a la propiedad, ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, para desalojar a la inquilina del lugar. Paula Martínez, hija mayor de Acuña, se hizo presente en el operativo de desalojo para exigir a la mujer que alquilaba el domicilio que pagara el monto correspondiente.

Martínez es quien vive actualmente en la plata alta de la propiedad que supo ser escena del crimen de Cecilia. En una de las habitaciones, César Sena habría matado a la joven de 28 años hace tan sólo dos años.

De qué están acusados César y Emerenciano Sena y Marcela Acuña

César Sena está acusado del delito "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor". Durante las tres jornadas del juicio, el acusado jamás prestó declaración.

En tanto, sus padres Emerenciano y Marcela están acusados del delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género", pero en calidad de partícipes primarios.

Fabiana González y Gustavo Obregón son los otros acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Se los acusa concretamente del delito de "encubrimiento agravado", ya que mientras Obregón habría cargado y ocultado el cuerpo de la víctima, González habría limpiado la escena del crimen.

En tanto, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, también están acusados del delito de "encubrimiento agravado". La pareja se habría encargado de prender fuego el cuerpo de Cecilia para evitar que queden rastros del asesinato.