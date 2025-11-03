El contundente testimonio de la mamá de Cecilia Strzyzowski: "Creo que Marcela Acuña la mató con ayuda de César"

La madre de Cecilia Strzyzowski dio un nuevo y contundente testimonio en el juicio por el femicidio de su hija, ocurrido en junio de 2023 en la provincia de Chaco. Gloria Romero aseguró que “Marcela Acuña la mató con la ayuda de César Sena” y que Emerenciano Sena “se encargó de despedazar el cuerpo”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Romero explicó que mantiene la esperanza de obtener justicia: “Estoy muy tranquila con el juicio. Tengo fe en mi ángel que me protege. Espero que todos reciban prisión perpetua”.

La mujer, representada por el abogado Gustavo Briend, reiteró su confianza en el jurado popular y dijo que no descansará hasta que se dicte una condena ejemplar para los siete imputados.

Qué se sabe sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski y quiénes son los acusados

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros, en la ciudad de Resistencia. Aquel día debía reunirse con su esposo, César Sena, para planificar un supuesto viaje a Ushuaia. Una cámara de seguridad registró su ingreso al domicilio, pero no su salida.

Según la investigación judicial, Cecilia habría sido asesinada dentro de la vivienda por su esposo y sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes están imputados por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Otros cuatro acusados —Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— enfrentan cargos por encubrimiento agravado, tras colaborar en la desaparición del cuerpo. Los fiscales sostienen que el cadáver fue incinerado en una chanchería familiar y luego sus restos fueron esparcidos en el río Tragadero.

El juicio por jurados se desarrolla en los tribunales de Resistencia y continuará hasta el 20 de noviembre, con declaraciones clave que podrían definir las penas para los principales imputados.

La voz de Gloria Romero: recuerdos, dolor y esperanza de justicia

En su testimonio, Gloria Romero también revivió los recuerdos más íntimos de su hija. “Nació prematura, tenía seis meses, hablé con la panza hasta el último día. Recuerdo ver la raya oscura de mi panza, no podía verme los pies y le dije por favor ‘quedate con mamá, no te mueras’. Tenía terror, faltaban tantas semanas. Era todo para mí”, relató emocionada.

Recordó que la ecografía había indicado que iba a ser varón pero finalmente fue una nena. “Ceci era rosa Barbie”, sostuvo. “Era tan chiquitita que todo le quedaba inmenso. La bauticé ‘monky’ porque tenía los dedos largos, como de monito”, contó.

Romero también compartió cómo Cecilia dio sus primeros pasos a los once meses y cómo fue creciendo entre risas, estudios y sueños. “A los 11 ya era maestra de árabe y a los 13 chef de eventos. Era talentosa, inquieta y curiosa”, recordó.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa en los tribunales de Resistencia. Mientras tanto, Gloria Romero sigue asistiendo a cada audiencia, confiada en que el jurado popular dictará una sentencia justa.