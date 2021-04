Flor de la V hizo un fuerte descargo por la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años que no se sabe su paradero desde el 11 de marzo.

Flor de la V demostró su indignación por la poca repercusión de la desaparición de Tehuel De la Torre, el joven trans de 22 años que está desaparecido desde el 11 de marzo. Ese día asistió a una entrevista laboral en la localidad bonaerense de Alejandro Korn y nunca más regresó.

La actriz y activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ hizo referencia al caso y pidió "un poco más de empatía". También exigió la pronta aparición de Tehuel y pidió que en los medios se respete su identidad como varón trans.

"Este caso nuevamente expone la vulnerabilidad que aún vive el colectivo LGTBIQ+ en Argentina", aseguró Flor en un artículo de Página 12 y amplió: "No solo por la violencia machista, que nos atraviesa a todes por igual, sino que también porque seguimos teniendo un alcance limitado a los derechos básicos que puede anhelar cualquier ser humano: una vivienda digna, un trabajo en el cual se nos respete, acceso a un sistema de salud y a una escolaridad completa".

Asimismo, marcó que la desaparición de un joven trans "no conmueve tanto a la gente" y lo comparó con la repercusión que tuvo el caso de M. "A mí me cuesta creer que esta sea una sociedad que busca invisibilizar a nuestro colectivo", admitió la actriz y siguió con su descargo: "Me niego a naturalizar que compañeres sigan desapareciendo y nadie haga nada".

"Así como nos movilizamos con la nena M, deberíamos hacerlo con cada piba, pibe, mujer, niña o niño que no está. Silenciar es un modo de ser cómplice de un Estado ausente que sigue haciendo oídos sordos a nuestro reclamo", opinó Flor de la V dejando en claro su reclamo.

Finalmente, Flor contó qué es lo que la motivó a comenzar a hablar sobre la violencia sistemática que sufre el colectivo LGBTIQ+. Contundente, contestó: "Me cansé de vivir en un país donde solo somos aceptadxs si pertenecemos a los medios y condenadas si somos anónimxs". "Hoy, caminar por las calles continúa siendo un peligro para el colectivo travesti trans: les denigran, insultan, les pegan y si quieren, les matan", afirmó la actriz y manifestó: "Mi mayor sueño es que mis hijxs y lxs que vendrán vivan en una sociedad más justa, diversa, que no discrimine por tener una mamá travesti, lesbiana, padres gay o como se perciba cada une".

En el último párrafo del artículo, Flor de la V pidió por la pronta aparición de Tehuel y comentó que se unió con diferentes organizaciones de derechos humanos para pedir que en los medios se respete la identidad de Tehuel y que haya una máxima difusión del caso. "¡Por la pronta aparición de Tehuel!", finalizó diciendo la activista.