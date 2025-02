¿Secuestro, ataque sexual, se perdió?: a más de dos días de la desaparición de Lian, no hay hipótesis firmes

Pasan las horas y crece la angustia y la desesperación en la zona de Ballesteros Sud por la búsqueda de Lian Gael Flores Soraide, a casi 200 kilómetros de la capital cordobesa. Dos fiscales trabajan en equipo y se intensifican los trabajos de los rastrillajes, ampliando el radio que está definido a 2000 metros a la redonda de la casa en la que vivía el nene con su familia y donde el sábado desapareció mientras sus padres dormían la siesta. Desde la tarde noche de este sábado, casi 200 personas entre policías, bomberos, equipos de búsqueda con perros y vecinos de la zona recorren los campos a pie, mientras especialistas con drones térmicos y un helicóptero hacen operativos desde el aire. Poco después de la desaparición, un vecino declaró haber visto “una chata blanca con vidrios polarizados” y creció la sospecha sobre que pudo haber un accidente o que se llevaron al nene del lugar.

Las hipótesis detrás de la desaparición de Lian

Pese a esa declaración y mientras los fiscales Isabel Reyna y Juan Manuel Delgado dictaron la Alerta Sofía, la búsqueda sigue en el predio alrededor de la casa donde vivía Lian. Además, secuestraron 3 camionetas y alrededor de 10 celulares. Todo será peritado lo antes posible en busca de rastros y contactos que permitan conocer si hubo algún plan para captar al menor. De esta forma, y más allá de que la primera hipótesis es que el chiquito salió de la casa y se perdió en el terreno, los investigadores dejan en claro que no abandonan ningún tipo de hipótesis y es por eso que apuran los plazos para realizar Cámaras Gessel con los hermanitos de Lian.

Para algunos vecinos, los movimientos de camionetas en la zona los sábados era una imagen común. La familia del menor y otros vecinos trabajan fabricando ladrillos y muchos compradores van hasta el lugar a retirar las compras. De esta forma abren el paréntesis a dos hipótesis que tienen que ver con que haya habido un accidente y se hayan llevado al menor del lugar y una segunda hipótesis donde al pequeño se lo llevaron del lugar con otros fines.

Raúl, un vecino de la zona, le contó a El Destape: “Yo vi una camioneta blanca, toda con vidrios oscuros. Me acerqué, pero se fue muy rápido y no pude ver nada. Fue antes de la hora de la siesta pero con el horno de ladrillos no llegué a ver nada más”. Esta declaración es para los investigadores una pista que podría cambiar la búsqueda en las próximas horas.

Por otro lado, el mercado de ladrillos al que se dedica la familia de Lian es también un punto de investigación. Los especialistas quieren saber si existía alguna deuda de la familia del chiquito o si alguien tiene una deuda con ellos que pueda abonar la hipótesis de una venganza o un secuestro del menor con el fin de negociar ese dinero. Si bien para los investigadores estas hipótesis son las más lejanas, el fiscal Delgado insistió en que “no se descarta ningún tipo de hipótesis”. Para avanzar en esta línea, buscan tomar declaraciones a las familias y a los vecinos para tratar de armar un para de quienes conocían la zona y los movimientos de la familia.

Otro punto que buscan descartar los fiscales es la posibilidad de la existencia de un atacante ocasional. En ese punto las hipótesis tienen que ver con un rapto y un ataque sexual. Aquí buscan saber si existen en la zona algún tipo de cámaras de seguridad y controles de la policía caminera que puedan señalar los movimientos en la zona. De esta forma, la hipótesis del ataque sexual también cae sobre los vecinos de la zona. Los fiscales determinaron que es un “terreno complejo” donde están trabajando por las dificultades de visión, los hornos y pilas de ladrillos y leñas, los altos pastizales y los distintos pozos de donde sacan el barro para la fabricación de ladrillos. “No sólo es un desafío para la búsqueda sino también comprender los riesgos en los que vivía el menor y que tenemos que trabajar metro a metro para buscar rastros”, destacó una fuente de la investigación.

De esta forma, a dos días de la desaparición de Lian, los investigadores no cierran la puerta a ninguna hipótesis aunque se centran en los alrededores de la casa familiar. En las últimas horas desembarcó un primer equipo del SIFEBU, Sistema Federal de Busqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina, con personal de brigadas aéreas de las Fuerzas Armadas que se reunieron en el punto cero para analizar los pasos a seguir y coordinar los movimientos teniendo en cuenta el clima y la luz de día para trabajar a pie ya que por la intensidad del viento se hace imposible el trabajo con el helicóptero y drones. Mientras tanto crece la angustia de no saber dónde está Lian.