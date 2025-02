El pantalón no era de Lian, crecen los interrogantes y la búsqueda volvió a la zona cero

A poco más de tres días de la desaparición de Lian Gael Pérez Soraide a pocos kilómetros de la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, el ministro de seguridad de la provincia Juan Pablo Quinteros desmintió que hayan encontrado ropa a casi un kilómetro de la casa de un pequeño y explicó que lo hallado en los alrededores no tiene que ver con un pantalón similar al que denunciaron los padres que el pequeño tenía puesto al momento de la desaparición. El funcionario explicó cómo están realizando los operativos que hasta el momento no arrojaron resultados positivos y contó que los operativos de hoy fueron muy complicados por las condiciones climáticas. En medio de los movimientos, desde la Justicia ordenaron que los rastrillajes se sigan realizando desde el punto cero de búsqueda y por eso bomberos, policías y perros rastreadores salen de la casa y el horno de ladrillos y tienen como punto final un radio de alrededor de 3 kilómetros.

Por las inclemencias climáticas durante la mañana de este martes, los investigadores no pudieron trabajar con la ayuda de drones y del helicóptero y esperan usar los equipos térmicos durante la noche si el viento y la lluvia se los permite. Estos equipos ya fueron utilizados en el lugar pero no arrojaron resultados positivos. “Nos permitió identificar incluso algún animal salvaje en la zona”, destacó el Fiscal General Juan Manuel Delgado y aseguró que pese a esto no hubo ningún rastro de Lian y que se vuelve a repetir los pasos y recorres los mismos lugares porque cada etapa de los rastrillajes es distinta y lo complicado del terreno hace que deba verse en detalle cada paso.

Mientras tanto, los especialistas buscan determinar qué tipo de pericias deberán realizar sobre las camionetas y los teléfonos celulares secuestrados en las últimas horas. Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que los vehículos son de distinta marca y modelo al denunciado por los vecinos de la zona pero algunas características similares a las descritas por los denunciantes y los últimos movimientos hacen que hayan sido señalados en la investigación. Igualmente hasta el momento los fiscales no encontraron pruebas para avanzar con las sospechas y por eso no hay detenidos en la causa. Con estos datos y pese a que los rastrillajes siguen alrededor de la zona cero, los fiscales parecen avalar la hipótesis de vecinos y hasta de los padres del pequeño que aseguraron durante la extensa declaración del martes que “se lo llevaron” del campo.

En esa línea, se espera que avance la investigación en las próximas horas después de que se sumaran nuevos abogados a la causa en representación de la familia de Lian. Los abogados Darío Baggini y Florencia Giuzio esperan reunirse en las próximas horas con los fiscales para saber avances de la causa. “Estamos bajo secreto de sumario pero queremos saber lo que se pueda de los avances para considerar si podemos pedir alguna medida de prueba o ayudar en la investigación que es el papel que nos toca”, explicó Giuzio a El Destape. Además, la letrada detalló que esperan tener reuniones más profundas con la familia de Lian para conocer detalles y colaborar con los investigadores.

Durante el mediodía llegaron al campo donde vive la familia de Lian el cónsul boliviano en Argentina y un representante de la comunidad boliviana en Córdoba para asistir a la familia y ser nexo con los abogados y la justicia. Fuentes cercanas a la causa aseguraron que por la forma de hablar de los padres del nene y teniendo en cuenta que hablan mucho en Quechua, más que nada la mamá, es necesario que los asistan y ayuden para poder entenderse, ya que la mezcla de palabras en distintos idiomas puede ser contraproducente para los investigadores y pueden entorpecer sin querer la investigacion.

En medio de una investigación bajo estricto secreto de sumario, fuentes judiciales destacan que los investigadores no se cierran en ninguna hipótesis y si bien no descartan las denuncias sobre una camioneta en la zona a la hora de la desaparición y otros movimientos, la expectativa está puesta en terminar con los operativos en los alrededores de la casa y las pericias sobre los celulares secuestrados tanto a los padres como a los vecinos. “Sabemos que uno de los primeros pasos es investigar a la familia y por lo extenso de las declaraciones y los secuestros de los teléfonos tenemos en claro que eso se está haciendo”, señaló la abogada de la familia y consideró que “les parece excelente” que asi sea para poder avanzar en la investigación y saber que pasó con Lian.