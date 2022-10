Crimen de García Belsunce: la cámara oculta que compromete a Pachelo

Desde la fiscalía a cargo buscan probar que el principal acusado por el crimen de María Marta manipulaba armas y poseía un revólver similar al del femicidio.

La fiscalía que lleva adelante el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce exhibió, en una nueva jornada, cuatro videos con los que intenta probar que Nicolás Pachelo -principal acusado de ser el autor del femicidio de la socióloga- manipulaba armas y poseía un revólver calibre 32, similar al que fue utilizado para concretar el asesinato en el Country El Carmel de Pilar en 2002.

Dichas imágenes fueron grabadas durante el 2003, con una cámara oculta del investigador privado Carlos González, quien declaró el pasado miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 4 de San Isidro. Este hombre explicó que fue contratado por John Hurtig -hermano de María Marta- luego de que, en una reunión, el hermano de Pachelo le confesara que su hermano la había asesinado.

Dos de los videos fueron registrados en una cerrajería y una pajarería donde presuntamente Pachelo fue a comprar proyectiles calibre 32, días antes del homicidio. El primero fue una cámara oculta al encargado de la tosquera de la familia Pachelo (quien aseguró tener un revólver de ese calibre y que disparó varias veces en el lugar) y el segundo, en la semillería "Los Cárpatos", una casa de venta de artículos de caza y pesca a donde lo manda el primero a comprar proyectiles.

El tercer video es en la tosquera de Villa Rosa, propiedad de la familia Pachelo. Allí el investigador privado se entrevistó con Mario Rivero, quien en ese momento era el encargado del lugar. Este hombre también confirma que Pachelo compró una pistola calibre 32 pero no en Pilar sino en Del Viso; pero dejó en claro que deconocía lo que este había hecho con ella. Que fue justamente Rivero quien bajó del auto para abonar por los proyectiles porque Pachelo ya "tenía el lío del country".

El cuarto y último fue filmado nuevamente en la tosquera pero en el año 2005. Nuevamente, González dialoga con Rivero y este lo deja ingresar al predio. En esa ocasión, el hombre a cargo mostró en qué zona del predio tiraba entre seis y siete tiros con el ya mencionado revólver.

Pachelo, a tres meses de juicio: "No me van a condenar a perpetua"

El principal acusado por el crimen de María Marta García Belsunce, Nicolás Pachelo, se refirió a la decisión que cree que tomará el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 4 de San Isidro que lo juzga por el asesinato cometido en el country Carmel. "Estoy convencido de que no me van a condenar a perpetua, no hay ninguna posibilidad porque son los mismos elementos probatorios que hay desde el 2002", afirmó en diálogo con Agencia Télam.

La charla fue publicada hace pocos días y tuvo lugar en la sala de audiencias del tribunal durante un receso. "A mi me van a dar mucho por los robos, por los medios, por la gente, va a ser una condena ejemplificadora", sostuvo el hombre de 46 años. Cabe recordar que, durante este juicio, admitió haber entrado a robar entre 2017 y 2018 en cinco de las 10 casas que se le atribuyen.

"El mayor (de sus hijos) me dice que cada uno paga las consecuencias de lo que hace y yo las estoy pagando hace cinco años", reconoció. Y cerró sobre los titulares de los medios de comunicación y los golpes de la fiscalía: "El encubrimiento de la familia García Belsunce no se lo come nadie".