Caso García Belsunce: abrieron una causa penal contra la masajista por encubrimiento

Los jueces del caso García Belsunce dieron lugar al pedido de la fiscalía para que se investigue a la masajista Beatriz Michelini y a sus abogados como posibles encubridores del principal imputado por el asesinato.

El tribunal del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce hizo lugar a un pedido de la fiscalía para que, por su declaración del último viernes en el debate, se investigue en una causa penal paralela a la masajista Beatriz Michelini y a sus abogados como posibles encubridores del principal imputado por el asesinato, Nicolás Pachelo. Según los artículos 255 y 277 del Código Penal, prevén penas de hasta 6 años de prisión por quien lleve a cabo los delitos de "violación de sellos y documentos" y "encubrimiento".

El viernes pasado, en el marco de la audiencia y luego de escuchar el testimonio de la masajista, la fiscalía solicitó la inmediata detención de Michelini por "incurrir en falso testimonio" pero el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Isidro no dio lugar al pedido. Ahora, los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, confirmaron que se investigará una causa penal paralela y resolvieron convocar como testigo a Francisco Pachelo, hermano menor del imputado, que, según las declaraciones de un hermano de la víctima, John Hurtig, y otro testigo afirmó que Nicolás Pachelo fue el autor del asesinato de María Marta.

Las pruebas del fiscal contra la masajista

En el inicio de la audiencia 20va., el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, anunció "sin pelos en la lengua" que ampliaba la denuncia contra la testigo Michelini por el "encubrimiento agravado por ser un hecho grave y sustracción y destrucción de medios de prueba", en referencia de las fichas que por sus servicios tenía de García Belsunce, Inés Dávalos, Guillermo Bártoli y Susan Murray, todas personas vecinas del country Carmel y vinculadas a la causa. "Michelini se sentó acá a encubrir a Pachelo, mintió con que no lo veía desde que su hija tenía 14 años y no pudo responder el motivo de los llamados que le realizó. Además, quedó muy claro que las fichas las hizo desaparecer ella", afirmó el fiscal.

Fue el fiscal Ferrari quien la interrogó a Michelini sobre la relación entre Pachelo y su hija -compañeros de colegio cuando tenían 13 años-. Sobre esto, aseguró: "Después no lo vi más, no tengo relación con él". Pero aseguró: "Pachelo una vez me llamó por teléfono para ofrecerme un abogado cuando comenzó todo esto".

Con respecto a las fichas, cuando la fiscalía le hizo notar que en la caja que entregó faltaban algunas de María Marta, Dávalos, Guillermo Bártoli y Susan Murray -amiga de la víctima-, Michelini se puso nerviosa y titubeó sin saber qué responder.





Para Ferrari, el testimonio de la masajista "fue un bochorno", remarcó que se trata de "una testigo que vino con anteojos de sol, encapuchada y no sé si con peluca, junto con un abogado histórico de ella, con el que se reunió antes de declarar como testigo" y agregó: "Se sentó casi a upa del tribunal a mentir deliberante, fue un delito flagrante".

La masajista, Beatriz Michelini.

El fiscal señaló que, en su declaración del último viernes, Michelini "no sabía" si Ribas era su abogado "cuando en 2011, en todas las audiencias (del segundo juicio por el crimen de María Marta) fue quien le hizo todas las preguntas cuando declaró". "La mentira es tan tajante en cuanto Michelini negó lo evidente, que era que Ribas era su abogado., sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.Para Ferrari, Michelini "es un personaje central en la trama" y coincidió con el abogado Gustavo Hechem, letrado de Carrascosa, en que fue una "víctima" del fiscal Diego Molina Pico, pero luego "en un acto espurio y de plena connivencia" con Ribas, quedó absuelta en 2011, en el segundo juicio por el caso, por el encubrimiento del crimen, delito por los cuales fueron condenados los familiares de la socióloga Guillermo Bártoli, John Hurtig y Horacio García Belsunce; el médico Juan Gauvy Gordon, y el vecino de Carmel, Sergio Binello, aunque años más tarde quedaron todos sobreseídos.