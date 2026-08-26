Caso Axel González: confirmaron la prisión preventiva para el ex suegro del joven desaparecido

A poco más de tres meses de la desaparición de Axel Alejandro González en la ciudad chaqueña de Fontana, la Justicia confirmó este miércoles la prisión preventiva para Ramón "Kuno" Gómez, ex suegro del joven de 22 años, por amenazas simples y es, hasta el momento, el único imputado que permanece privado de su libertad en el expediente principal.

"Kuno" Gómez fue trasladado esta mañana desde la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7 de Resistencia a la Fiscalía para una audiencia vinculada con su situación procesal. De acuerdo a lo detallado por Diario Chaco, el imputado llegó a la sede de la Fiscalía en una ambulancia, acompañado por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y escoltado por dos patrulleros.

A esta situación se suma la detención de su hijo, Sergio “Kunito” Gómez, aunque por una causa conexa. La medida se produjo luego de una denuncia presentada la semana pasada por la madre de Axel, María Inés Gómez, quien acusó a "Kunito" de haber amenazado a su otro hijo, de 17 años. De acuerdo con la denuncia, el episodio habría ocurrido el viernes 14 de agosto.

Según su relato, ese día Gómez circulaba en un Ford Fiesta azul, bajó la ventanilla y realizó con sus manos un gesto que el joven interpretó como la imitación de un arma y una amenaza de muerte. El menor le contó lo sucedido a su madre y vinculó el episodio con la búsqueda de su hermano. La denunciante detalló que, en otra oportunidad, Gómez habría pasado durante la madrugada frente a su vivienda a gran velocidad y en dirección hacia Puerto Tirol. Ante estos hechos, manifestó temor por la integridad física de su hijo y del resto de su familia, por lo que decidió impulsar una acción penal.

Según explicó la abogada defensora del aprehendido, Mónica Sánchez, "Kunito" Gómez debía presentarse este martes por la mañana para cumplir con la presentación mensual que realiza en el marco de la causa y al acudir a realizar el trámite, se concretó su detención que ya había sido dispuesta por la Fiscalía N°6.

Las detenciones se producen mientras continúa la investigación que busca dar con el paradero de Axel, quien fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Sergio “Kunito” Gómez fue detenido este martes tras una denuncia por amenazas.

Caso Axel González: dos imputados por encubrimiento fueron liberados

Luego de permanecer más de dos meses detenidos, hace dos semanas fueron liberados Leonardo Nicolás Silva (36) y Antonio Omar Íñiguez (32), quienes se encuentran imputados por encubrimiento en el marco de la investigación por la desaparición de Axel.

Silva e Íñiguez permanecían detenidos desde fines de mayo y bajo prisión preventiva desde el 8 de junio. La medida fue dispuesta por el Equipo Fiscal N° 14, a cargo de Julieta Arolfo, que también había ordenado su traslado a la Unidad Penitenciaria N° 7.

La decisión de la fiscal se vio fundamentada en la falta de pruebas contra los imputados. Fuentes cercanas al caso confirmaron a medios locales que las muestras de sangre encontradas durante los allanamientos y las pericias realizadas a los teléfonos celulares de los detenidos dieron resultados negativos.

La resolución se produjo apenas un día antes de la audiencia en la que estaba previsto analizar el pedido de nulidad de la prisión preventiva y el cese de la medida presentado por los abogados defensores de ambos acusados.

Según detalló Diario Chaco, familiares de los detenidos habían realizado reclamos para exigir su liberación, a través de manifestaciones frente a la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos provincial.