Detuvieron a un joven por presuntas amenazas contra el hermano de Axel González en Chaco

Sergio "Kunito" Gómez fue detenido nuevamente este martes por orden de la Fiscalía N° 6, por presuntas amenazas contra el hermano de Axel González, en el marco de la investigación por la desaparición del joven de 22 años en la provincia del Chaco. Había sido liberado hace un mes en la causa por falta de elementos probatorios.

La medida se produjo luego de una denuncia presentada la semana pasada por la madre de Axel, María Inés Gómez, quien acusó a "Kunito" de haber amenazado a su otro hijo, de 17 años. De acuerdo con la denuncia, el episodio habría ocurrido el viernes 14 de agosto.

Según su relato, ese día Gómez circulaba en un Ford Fiesta azul, bajó la ventanilla y realizó con sus manos un gesto que el joven interpretó como la imitación de un arma y una amenaza de muerte. El menor le relató lo sucedido a su madre y vinculó el episodio con la búsqueda de su hermano. La denunciante detalló que, en otra oportunidad, Gómez habría pasado durante la madrugada frente a su vivienda a gran velocidad y en dirección hacia Puerto Tirol. Ante estos hechos, manifestó temor por la integridad física de su hijo y del resto de su familia, por lo que decidió impulsar una acción penal.

Según explicó la abogada defensora del aprehendido, Mónica Sánchez, "Kunito" Gómez debía presentarse este martes por la mañana para cumplir con la presentación mensual que realiza en el marco de la causa y al acudir a realizar el trámite, se concretó su detención que ya había sido dispuesta por la Fiscalía N°6.

En ese contexto, la abogada cuestionó la decisión del organismo y sostuvo que no tuvo acceso al expediente correspondiente a la nueva denuncia. "Esto es según lo que dicen los portales porque no tengo acceso al expediente", afirmó de acuerdo a lo detallado por Diario Chaco. Luego, reafirmó que solicitó en reiteradas oportunidades que el expediente fuera puesto a disposición de la defensa para conocer las medidas y pruebas existentes contra su defendido.

La detención se produce mientras continúa la investigación que busca dar con el paradero de Axel, quien fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Caso Axel González: dos imputados por encubrimiento fueron liberados

Luego de permanecer más de dos meses detenidos, hace dos semanas fueron liberados Leonardo Nicolás Silva (36) y Antonio Omar Íñiguez (32), quienes se encuentran imputados por encubrimiento en el marco de la investigación por la desaparición de Axel.

Silva e Íñiguez permanecían detenidos desde fines de mayo y bajo prisión preventiva desde el 8 de junio. La medida fue dispuesta por el Equipo Fiscal N° 14, a cargo de Julieta Arolfo, que también había ordenado su traslado a la Unidad Penitenciaria N° 7.

La decisión de la fiscal se vio fundamentada en la falta de pruebas contra los imputados. Fuentes cercanas al caso confirmaron a medios locales que las muestras de sangre encontradas durante los allanamientos y las pericias realizadas a los teléfonos celulares de los detenidos dieron resultados negativos. La resolución se produjo apenas un día antes de la audiencia en la que estaba previsto analizar el pedido de nulidad de la prisión preventiva y el cese de la medida presentado por los abogados defensores de ambos acusados.

Según detalló Diario Chaco, familiares de los detenidos habían realizado reclamos para exigir su liberación, a través de manifestaciones frente a la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos provincial.