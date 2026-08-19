La mamá de Axel González denunció una amenaza contra su familia y apuntan contra el hijo del único detenido

La madre de Axel Alejandro González (22), el joven que se encuentra desaparecido desde el 17 de mayo, radicó este martes una nueva denuncia vinculada al entorno del caso. María Inés Gómez se presentó ante la Comisaría Segunda de Fontana y denunció que otro de sus hijos, un adolescente de 17 años, le manifestó haber sido amenazado por Sergio "Kunito" Gómez, excuñado de Axel e hijo de Antonio "Kuno" Gómez, único detenido en la causa.

De acuerdo con la denuncia policial, el hijo menor de María contó que el episodio habría ocurrido el pasado viernes 14 de agosto en inmediaciones de avenida San Martín y calle Moreno, en la localidad de Fontana.

Según su relato, Gómez circulaba en un Ford Fiesta azul, bajó la ventanilla y realizó con sus manos un gesto que el joven interpretó como la imitación de un arma y una amenaza de muerte. El menor le relató lo sucedido a su madre en las últimas horas y vinculó el episodio con la búsqueda de su hermano.

La denunciante detalló que, en otra oportunidad, Gómez habría pasado durante la madrugada frente a su vivienda a gran velocidad y en dirección hacia Puerto Tirol. Ante estos hechos, manifestó temor por la integridad física de su hijo y del resto de su familia, por lo que decidió impulsar una acción penal. De acuerdo a lo detallado por Diario Chaco, cerca de las 16.40 de ayer, la Fiscalía Penal N.º 6 dispuso la aprehensión de Sergio Gómez en una causa por supuestas amenazas.

Tras la orden judicial, efectivos policiales se trasladaron hasta un domicilio del barrio Puerto Vicentini, donde fueron recibidos por una mujer que se identificó como pareja de "Kunito". Según consta en el informe, la mujer señaló que el hombre no se encontraba allí y manifestó que se presentaría ante la Justicia junto a su abogado.

Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes policiales durante los primeros días de búsqueda, María Gómez exigió el esclarecimiento del caso, luego que la Justicia resolviera extender por dos meses más la investigación fiscal. La Policía continúa con las tareas para localizarlo, con intervención también del Departamento Investigaciones Complejas, en un nuevo episodio que se suma a la causa por la desaparición del joven de 22 años.

Caso Axel González: dos imputados por encubrimiento fueron liberados

Luego de permanecer más de dos meses detenidos, hace una semana fueron liberados Leonardo Nicolás Silva (36) y Antonio Omar Íñiguez (32), quienes se encuentran imputados por encubrimiento en el marco de la investigación por la desaparición de Axel.

Silva e Íñiguez permanecían detenidos desde fines de mayo y bajo prisión preventiva desde el 8 de junio. La medida fue dispuesta por el Equipo Fiscal N° 14, a cargo de Julieta Arolfo, que también había ordenado su traslado a la Unidad Penitenciaria N° 7.

La decisión de la fiscal se vio fundamentada en la falta de pruebas contra los imputados. Fuentes cercanas al caso confirmaron a medios locales que las muestras de sangre encontradas durante los allanamientos y las pericias realizadas a los teléfonos celulares de los detenidos dieron resultados negativos.

La resolución se produjo apenas un día antes de la audiencia en la que estaba previsto analizar el pedido de nulidad de la prisión preventiva y el cese de la medida presentado por los abogados defensores de ambos acusados.

Según detalló Diario Chaco, familiares de los detenidos habían realizado reclamos para exigir su liberación, a través de manifestaciones frente a la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos provincial.