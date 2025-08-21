Los valores de la construcción en agosto del 2025.

Después de un año con un fuerte aumento en los costos, el sector de la construcción sigue enfrentando un panorama complicado. Desde octubre de 2023, los gastos para levantar un inmueble crecieron un 126 por ciento una cifra que genera preocupación entre los desarrolladores inmobiliarios.

Lo que alarma a muchos es que, en contraste, el valor de venta del metro cuadrado en pozo apenas se incrementó un 23,82 por ciento en promedio, mientras que el usado subió solo un 9,15 por ciento. Esta brecha genera tensiones en la rentabilidad de los proyectos y pone en jaque la viabilidad de nuevas obras.

Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA), el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA) mostró en junio de 2025 un aumento mensual del 0,6 por ciento y un crecimiento interanual del 26 por ciento. Este índice mide las variaciones en el costo de construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como base el año 2012.

El ICCBA se calcula a partir de cuatro modelos de vivienda y considera tres grandes componentes: materiales, mano de obra y gastos generales. La mano de obra es el factor que más presión ejerce sobre el costo total, con una variación interanual del 43 por ciento y un índice que llegó a 23.139,6 puntos. Los gastos generales aumentaron un 34,4 por ciento y los materiales, que se mantienen algo más estables, subieron un 15,1por ciento en el último año.

Si se analiza la variación mes a mes, los gastos generales tuvieron la suba más significativa con un 1,5 por ciento, seguidos por la mano de obra con un 1 por ciento y los materiales con apenas un 0,3 por ciento. Dentro de los ítems específicos, los trabajos preliminares y excavaciones fueron los que más aumentaron en comparación con el mes anterior, con un 2,7 por ciento. Vidrios y cristales, junto con la instalación de gas natural y sistemas de prevención de incendio, también registraron incrementos del 1,4 por ciento.

Algunos precios en agosto a tener en cuenta para la construir

Bolsa de cemento 50 kg: $10.400

$10.400 Bolsa de arena fina 30 kg: $2.600

$2.600 1000 ladrillos comunes: $229.999

$229.999 Bolsa de cal 30 kg: $7.500

$7.500 Piedra partida por m³ en bolsón: $78.000

$78.000 Arena por m³: $39.732

$39.732 Varilla de hierro 8 mm x 12 m: $10.557

$10.557 Ladrillo hueco portante: $14.000

$14.000 Placa de yeso Durlock estándar 9.5mm 1.20x2.40m: $17.200

$17.200 Bloque ladrillo de cemento (13x19x39 cm): $1.740