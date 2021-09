Fabiola Yáñez está embarazada: Alberto Fernández será padre por segunda vez

El Gobierno confirmó la noticia tras los rumores que circularon por una foto de la primera dama, quien será madre por primera vez.

El presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez serán padre y madre. Yáñez se encuentra cursando la décima semana de embarazo. Será su primer hijo o primera hija, mientras que el presidente Fernández ya es papá de Tani, quien tiene 26 años.

A través de un comunicado, el Gobierno confirmó la noticia relacionada con la pareja presidencial. En el texto entregado por la Unidad Médica Presidencial sostuvieron que la Primera Dama cursa su décimo mes de embarazo. En el comunicado, además, reveló: "El estado de salud es bueno" y, además, que está "bajo estricto control médico".

En ese mismo sentido, aseguraron, bajo la firma del Dr. Federico Saavedra que "desde la Unidad Medica Presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobe la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión". Los primeros rumores se dieron durante la noche del sábado luego de varias fotos compartidas por la misma Yáñez, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se la puede observar sentada y tomándose la panza de una forma sugestiva como si fuese algo parecido a un anticipo.

¿Cómo se conocieron Alberto Fernández y Fabiola Yáñez?

La periodista conoció a Alberto Fernández mientras finalizaba sus estudios en la Universidad. Tras brindar una charla en la facultad, le dio una entrevista para su tesis, la cual aprobó con una gran calificación y tuvieron la primera cita hace ocho años, cuando el mandatario la invitó. Tres año después, en mayo de 2016, viajaron a Francia y se comprometieron, aunque todavía no fijaron fecha de casamiento.

Tras su presencia en el programa televisivo Incorrectas, conducido por Moria Casán en 2018, decidió cancelar sus proyectos personales y acompañar al posteriormente electo presidente en las elecciones del 10 de diciembre del 2019. "Me gustaría tener hijos, lo hablamos, pero los momentos no se han dado por las ocupaciones", había asegurado en su momento. Con las imágenes que se viralizaron rápidamente y generaron un gran revuelo en redes sociales junto a la confirmación desde presidencia.

Cabe recordar que el jefe de Estado ya es padre de Tani, de 26 años, que hace una semana fue protagonista de una noticia más que especial. A un mes de que Alberto Fernández lance los nuevos DNI para personas no binarias, celebró a través de sus redes sociales el cambio: tras ser anotado al nacer como "Estanislao" mostró su nueva cédula de identidad con una "X" en la categoría "sexo" y el cambio de nombre. Además, en sus redes, manifestó: "No me considero hombre, me considero persona no binaria. Igual, está bueno entender que un plástico no dice quién soy ni define tu identidad".