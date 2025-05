Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina 2025 tras el 1° de mayo

Después del feriado del Día del Trabajador, el calendario oficial marca un nuevo descanso extendido para los argentinos.

Luego del feriado del 1 de mayo y del día no laborable turístico del viernes 2, muchos argentinos ya se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo en el calendario 2025. De acuerdo el cronograma oficial publicado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1027/2024, este año habrá ocho fines de semana largos, al combinar feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Sin embargo, el próximo feriado nacional, el 25 de mayo, no formará parte de un fin de semana largo este año, ya que cae en domingo. Es el Día de la Revolución de Mayo, uno de los feriados inamovibles más significativos del país, pero que en 2025 no permitirá alargar el descanso.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

La próxima oportunidad para disfrutar de un descanso extendido será del viernes 20 al domingo 22 de junio, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, feriado inamovible que cae el viernes 20. Esta será la primera escapada larga del invierno y un excelente momento para planear viajes o encuentros familiares.

El siguiente fin de semana largo será en agosto, del viernes 15 al lunes 18, gracias a un día no laborable con fines turísticos (viernes 15) y el feriado trasladable del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, que se moverá del domingo 17 al lunes 18. Esta combinación ofrece cuatro días de descanso, ideal para una escapada a destinos más alejados.

Feriados del mes de mayo 2025.

En noviembre, habrá otra ventana para tomarse un descanso: del viernes 21 al lunes 24. El viernes 21 será no laborable con fines turísticos, mientras que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se traslada del jueves 20 al lunes 24. Este finde largo será una gran oportunidad para desconectarse en la primavera.

¿Qué días se paga doble?

Los días no laborables con fines turísticos no son feriados: el descanso es opcional para empresas privadas y no se paga doble si se trabaja. Sí lo son para el sector público, que suspende actividades administrativas, educativas y bancarias.

¿Cuántos fines de semana largos habrá en 2025?

Según el decreto oficial, en 2025 habrá 8 fines de semana largos si se incluyen los días no laborables turísticos. El de mayo fue uno de los más extensos, con cuatro días seguidos de descanso.