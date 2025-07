Cuándo es el próximo feriado en Argentina tras el 9 de julio 2025: la fecha confirmada por el Gobierno

Cuándo es el próximo feriado en Argentina.

En la República Argentina se celebró el pasado miércoles 9 de julio un feriado nacional por el Día de la Independencia. Se trata de una fecha en la que se conmemora que en 1816 un grupo de representantes de las Provincias Unidas firmaron el acta que terminó con los vínculos de sujeción política con la monarquía española, al firmar la declaración de independencia, fundamental para la emancipación soberana del país, que aún se encontraba librando las luchas por la libertad del territorio colonizado por los hispanos.

Después de pasar esta fecha y otras muy importantes por la historia del país, como lo fueron el 20 de junio en referencia al Día de la Bandera y la muerte de Manuel Belgrano, así como la del 25 de mayo por la Revolución de Mayo que cimentaron las bases de las luchas independentistas, aún quedan varios feriados y fechas conmemorativas que permitirán además un momento de descanso. En ese sentido, muchas veces se trasladan algunas fechas con el fin de permitir un fin de semana largo y realizar alguna escapada. El Gobierno oficializó cuándo será el próximo.

Cuándo será el próximo feriado en Argentina y por qué

El próximo feriado por determinación del Gobierno en Argentina será el viernes 15 de agosto, el cuál será día no laborable. Esto quiere decir que queda a discreción de cada empleador si sus trabajadores se pueden tomar el día o no. Esto significa que pocas personas podrán aprovechar el fin de semana largo. Esto es debido a que el 17 de agosto es feriado en la Argentina por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, que este año cae un domingo. Si bien es un asueto trasladable, en esta ocasión no se puede correr de fecha porque cae en un fin de semana.

La normativa respecto a estos días indica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles, serán movidos al día lunes anterior. En tanto, los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Pero en el caso de los asuetos que caen un fin de semana, no se puede cambiar el día en el que caen, lo que quiere decir que solo las personas que trabajan los domingos podrán disfrutar del feriado.

José de San Martín, el próximo prócer homenajeado.

La Ley de Contrato de Trabajo dice que los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador. En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.