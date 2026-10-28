Qué se sabe del elefante marino que nació en Mar del Plata

La cría presenta señales de crecimiento y continúa con su período de lactancia.

El elefante marino del sur que nació la semana pasada en la playa frente al Instituto Saturnino Unzué, en Mar del Plata, evoluciona favorablemente y presenta signos de crecimiento acordes con lo esperado para esta etapa. Según informó el Municipio, tanto la cría como su madre se encuentran en buen estado de salud, bajo la supervisión de especialistas que controlan diariamente su evolución.

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Mientras avanza el período de lactancia, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas respetar las medidas de protección establecidas en el lugar. No acercarse al animal, evitar los ruidos fuertes y mantener a las mascotas alejadas son algunas de las recomendaciones fundamentales para garantizar su bienestar.

Qué señales indican que el elefante marino crece con normalidad

El seguimiento realizado por el personal especializado permitió identificar diferentes indicadores positivos en el desarrollo del cachorro. Entre ellos, se destacan el amamantamiento regular, las conductas de cuidado de la madre y los cambios físicos que evidencian un aumento gradual de peso.

Desde el Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y el Conicet explicaron que la pérdida de definición del cuello de la cría constituye una señal favorable de su crecimiento.

Además, el ejemplar ya superó las primeras 72 horas de vida, consideradas un período crítico para su supervivencia. Durante ese lapso se concentra el 80% de la mortalidad de los cachorros, principalmente por dificultades relacionadas con el inicio de la lactancia.

El amamantamiento suele extenderse entre 25 y 30 días. Por eso, los especialistas remarcan la importancia de preservar la tranquilidad del entorno y evitar cualquier situación que pueda interrumpir la alimentación o alterar el vínculo entre la madre y su cría.

Qué cambios observaron en el comportamiento de la madre y el cachorro

Los monitoreos también permitieron registrar avances en los movimientos del pequeño elefante marino. La cría comenzó a desplazarse más en las inmediaciones de su madre y realizó breves ingresos al agua, conductas que forman parte de su proceso de maduración.

Otro aspecto relevante es la comunicación entre ambos animales. La hembra utiliza vocalizaciones para transmitir señales que pueden relacionarse con la alimentación, la permanencia en la playa o el ingreso al mar. Según los especialistas, estos sonidos se intensificaron cuando la madre retomó sus baños en el agua.

Por su parte, los períodos prolongados de descanso del cachorro son considerados indicadores de un ambiente estable, sin perturbaciones externas que puedan afectar su desarrollo.

Desde su nacimiento, la Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) coordina un equipo interdisciplinario que realiza controles diarios de la madre y su cría. En las tareas participan Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

Qué está prohibido hacer cerca del elefante marino en la playa

Para proteger a los animales durante esta etapa, el Municipio de Mar del Plata difundió una serie de recomendaciones que deben respetarse en las inmediaciones del Instituto Saturnino Unzué.

Las principales medidas son:

No acercarse al elefante marino, tocarlo ni intentar alimentarlo.

No intentar que la cría reingrese al agua.

No concurrir con mascotas ni permitir que circulen sueltas.

Evitar ruidos molestos, como bocinas, silbatos o música fuerte.

No encender fuego ni fumar en las inmediaciones.

Estas precauciones buscan prevenir situaciones de estrés que puedan perjudicar la lactancia y el cuidado materno. Aunque el animal se encuentre en una playa pública, es importante mantener la distancia y permitir que complete su desarrollo sin interferencias humanas.