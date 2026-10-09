Controles en la Patagonia: Gendarmería descubrió seis huevos de ñandú escondidos debajo del asiento de un auto

Gendarmería secuestró los ejemplares que estaban ubicados bajo el asiento del acompañante, y el conductor quedó sujeto a una causa por presunta infracción a la ley provincial de fauna silvestre.

Personal de Gendarmería Nacional descubrió seis huevos debajo de un asiento que pertenecen a la especie choique, también conocida como ñandú patagónico, cuando se realizaban controles en la Ruta 3, cerca de Comodoro Rivadavia. Gendarmería secuestró los ejemplares que estaban ubicados bajo el asiento del acompañante, y el conductor quedó sujeto a una causa por presunta infracción a la ley provincial de fauna silvestre.

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¿Cómo encontraron los huevos?

Según informaron desde el Gobierno, el procedimiento fue realizado por integrantes del Escuadrón 41 "Comodoro Rivadavia" a la altura del kilómetro 1812. Al revisar el vehículo particular, los agentes observaron seis huevos de grandes dimensiones debajo del asiento delantero. El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia intervino en el caso y dispuso el secuestro. El parte oficial señaló que el hombre, mayor de edad, quedó supeditado a la causa, por tratarse de un hallazgo perteneciente a una especie de fauna silvestre que se encuentra amenazada.

Los datos que vuelven inusual el hallazgo son:

Cantidad: seis huevos trasladados dentro del habitáculo del automóvil.

Tamaño: entre 12 y 13 centímetros de largo y unos 9 centímetros de ancho.

Peso estimado: entre 385 y 790 gramos por unidad, según el comunicado.

Lugar: kilómetro 1812 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Chubut.

¿Qué es el choique y por qué está amenazado?

El choique, cuyo nombre científico es Rhea pennata, también es conocido como ñandú petiso o suri. El Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales registra a la especie en distintos ambientes patagónicos y la publicación oficial la describe como vulnerable y amenazada en la región.

La extracción de huevos afecta directamente el ciclo reproductivo porque elimina la posibilidad de eclosión en el nido. En los choiques, como en otros ñandúes, cada temporada reproductiva es importante para sostener las poblaciones, especialmente en zonas donde la fauna enfrenta presión por caza, tránsito y transformación del hábitat.

Gendarmería secuestró los ejemplares que estaban ubicados bajo el asiento del acompañante, y el conductor quedó sujeto a una causa por presunta infracción a la ley provincial de fauna silvestre.

El marco legal de la causa

La actuación se encuadró en la ley provincial XI n.º 10 de Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre, que protege a los animales autóctonos y regula su captura, transporte y aprovechamiento. La investigación continúa para determinar las circunstancias del traslado y las responsabilidades correspondientes.

Las claves del hallazgo