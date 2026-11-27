El Banco Provincia se suma a una nueva edición del Black Friday con un esquema de financiación en cuotas sin interés destinado a sus clientes. A través de su tienda virtual Provincia Compras y de un acuerdo con Aerolíneas Argentinas, la banca pública bonaerense habilita alternativas de pago tanto para renovar artículos del hogar como para planificar viajes y escapadas.

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Por un lado, durante todo el viernes 27 de noviembre, el portal Provincia Compras ofrecerá miles de productos en hasta 24 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. El beneficio alcanza rubros como tecnología, electrodomésticos, hogar, salud, deportes, moda y herramientas, entre otras categorías.

Por otro lado, entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, estará vigente una promoción especial en Aerolíneas Argentinas para la compra de pasajes:

Tarjetas Mastercard del Banco Provincia: Hasta 12 cuotas sin interés .

Tarjetas Visa del Banco Provincia: Hasta 6 cuotas sin interés.

Cinco recomendaciones para organizar las compras del Black Friday

Antes de realizar operaciones durante las jornadas promocionales, la entidad sugiere aplicar cinco pautas prácticas de organización financiera:

Planificar un presupuesto: Definir de antemano cuánto se destinará a cada artículo considerando el ingreso mensual y los gastos fijos, para poder cubrir el resumen completo de la tarjeta.

Armar una lista previa: Detallar los productos necesarios, diferenciándolos de las compras impulsivas, para evitar gastos innecesarios.

Comparar precios y marcas: Revisar la variedad de vendedores y modelos disponibles dentro de Provincia Compras antes de confirmar la operación.

Verificar el límite disponible: Consultar el saldo habilitado de la tarjeta de crédito en el Home Banking (opción Tarjetas ) previo a iniciar la compra.

Aprovechar la financiación sin interés: Priorizar bienes durables, como electrodomésticos, cuya amortización resulta más conveniente al distribuir el pago en cuotas fijas sin recargo.

Cómo comprar en Provincia Compras y solicitar una tarjeta de crédito

Desde su puesta en marcha el 15 de marzo de 2023, Provincia Compras acumuló 3,2 millones de ventas por más de $750.000 millones, con un ticket promedio de $231.000 y una fuerte demanda concentrada en Tecnología y Electro.

Para operar dentro del sitio es requisito ser cliente del Banco Provincia y crear un usuario con contraseña personal. Si bien la plataforma acepta tarjeta de débito, la financiación en cuotas requiere contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard de la entidad. Quienes aún no la posean pueden tramitarla de manera digital en tres pasos desde el Home Banking:

Ingresar en la sección Tarjetas > Mis Tarjetas > Más opciones. Seleccionar Contratación de tarjeta de crédito. Completar los datos solicitados para finalizar la gestión.

En caso de no ser cliente del banco ni tener usuario de Home Banking, el trámite puede iniciarse descargando la aplicación Cuenta DNI en el teléfono celular, generando desde allí el acceso al Home Banking y completando luego la solicitud de la tarjeta.