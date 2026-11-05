Frente a la necesidad de planificar la economía familiar y renovar los artefactos del hogar sin desequilibrar el presupuesto mensual, las herramientas de financiación bancaria vuelven a ocupar un rol protagónico. En este contexto, el Banco Provincia mantiene activa su plataforma digital de compras con un esquema especial por el Cyber Monday que permite adquirir una amplia gama de productos abonando en hasta 24 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

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La iniciativa, consolidada como uno de los canales de comercio electrónico más elegidos por los usuarios bonaerenses, facilita el acceso a tecnología de punta, equipos de climatización de cara a la temporada estival y electrodomésticos de línea blanca, permitiendo diferir el costo total en pagos fijos a lo largo de 24 meses.

El catálogo destacado con precios de oferta y cuotas fijas

A partir del catálogo oficial actualizado de la plataforma, a continuación se detallan los artículos de electrodomésticos, tecnología y hogar con sus precios promocionales, porcentajes de descuento y las cuotas mensuales congeladas:

Aire Acondicionado Split Inverter Sansei Frío/Calor (SAIN37HA2AN): Con un precio de oferta de $875.999 (16% de descuento sobre el precio de lista de $1.038.999), se financia en 24 cuotas sin interés de $36.500 .

Aire Acondicionado Split Sansei Inverter Frío/Calor 4730 Fg (5500W): Ofrecido a $1.259.999 (13% de descuento sobre $1.464.999), disponible en 24 cuotas sin interés de $52.500 .

Heladera Philco No Frost Inverter 244 L Negro (NPHNT267NI): Se comercializa a un precio promocional de $743.999 (32% de rebaja sobre $1.099.999), equivalente a 24 cuotas sin interés de $31.000 .

Heladera Side by Side Philco Inverter No Frost 495 L Inox: Publicada a $1.415.999 (31% de descuento sobre $2.045.999), financiada en 24 cuotas sin interés de $59.000.

Lavarropas Philco 11 kg Carga Frontal Inverter Grey (PHLF117GN): Con un valor de oferta de $849.999 (39% de descuento sobre $1.403.999), con un esquema de 24 cuotas sin interés de $35.417 .

Lavarropas Carga Frontal Philco Inverter 6 kg Blanco (PHLF67BN): Disponible a $599.999 (42% de rebaja sobre $1.034.999), se abona en 24 cuotas sin interés de $25.000 .

Smart TV Philco 43" LED Full HD Android TV (PLD43FS25AH): Con un valor en oferta de $465.999 (19% de descuento sobre $571.999), accesible en 24 cuotas sin interés de $19.417 .

Notebook Asus 15.6" FHD Core i3-1115G4 4GB 256GB SSD: A un precio promocional de $844.499 (49% de descuento sobre $1.669.999), se puede adquirir en 24 cuotas sin interés de $35.188.

Banco Provincia se sumó al CyberMonday con hasta 24 cuotas sin interés.

Torre de Sonido Noblex Bluetooth con Efectos de Voz y Luces LED: Comercializada a $208.999 (31% de ahorro sobre $302.444), financiada en 24 cuotas sin interés de $8.709 .

Monitor Gamer NBX 27" Full HD IPS 180Hz HDMI (NBXGM27180): Con un valor de $406.999 (17% de rebaja sobre $488.999), disponible en 24 cuotas sin interés de $16.959 .

Cafetera Express Atma Pro Capuccino 1.6 L Negro: Con precio de oferta de $129.999 (16% de descuento sobre $153.999), accesible en 24 cuotas sin interés de $5.417 .

Colchón de Espuma en Caja Atma One: Comercializado a $259.999 (16% de ahorro sobre $307.999), en 24 cuotas sin interés de $10.834.

Formas de pago y requisitos para operar

Para operar en la plataforma oficial y acceder a estos beneficios de financiación, los clientes del banco deben contemplar las siguientes condiciones operativas: