Caída del poder adquisitivo y hábitos de consumo: el estudio que revela cómo compran los argentinos ante la llegada del Cyber Monday

El 53% de los consumidores encuestados comprará en el Cyber Monday solo si encuentra ofertas relevantes, según un estudio de Ipsos encargado por Google. Y 85% dice que una recomendación de IA influiría en su elección.

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El Cyber Monday se hace del 2 al 4 de noviembre y el comprador llega con la tarea hecha: investiga con meses de anticipación y usa cada vez más la IA para comparar. El estudio retrata a un consumidor planificador y exigente, que busca descuentos reales, financiación y envío gratis.

Un comprador que planifica con meses de anticipación

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), citada en el estudio, 9 de cada 10 argentinos ya compraron online y 73% hizo al menos una compra en los últimos seis meses. Entre los encuestados, 60% investiga ofertas entre uno y tres meses antes de comprar.

Los perfiles se reparten así: 53% son “cazaofertas”, 37% son “decididos” que ya saben qué comprar y esperan el evento, y 10% son “impulsivos” que deciden sobre la marcha. Las búsquedas más anticipadas se dan en decoración (62%), viajes (61%) y retail (56%).

La IA entra al recorrido de compra

El 85% se vería influido por la recomendación de una IA. La usan para encontrar la mejor relación precio-beneficio (36%), comprobar si los descuentos son reales (33%), elegir modelos o marcas (30%) y entender mejor el producto (28%). Entre quienes la usan, 69% empezó a planificar antes de lo habitual.

La validación humana sigue pesando: 39% quiere que la recomendación venga con reseñas de personas reales, 75% usa YouTube para informarse y 67% confía plenamente en los creadores. Según Google, las consultas en su buscador son tres veces más largas que antes.

Cuotas, envío gratis y por dónde se compra

La financiación decide: 67% elegirá una marca según las facilidades de pago con tarjeta y 59% planea pagar con tarjeta. Aun así, el envío a domicilio gratis es el beneficio más esperado, por encima de las cuotas sin interés y del descuento directo. Además, 74% busca ofertas reales.

La mayoría compra en sitios de e-commerce (62%), seguidos por tiendas físicas (47%) y apps (25%). Por generación, la Z prioriza belleza y cuidado personal, los millennials electrodomésticos, la X TV, audio y video, y los baby boomers ropa y calzado. Antes del evento, squishy, notebook y yogurtera están entre las búsquedas más frecuentes.