ASUS se suma al CyberMonday con descuentos de hasta 40% y 24 cuotas sin interés en notebooks

ASUS lleva ocho notebooks al CyberMonday con descuentos de hasta 40% y hasta 24 cuotas sin interés. Hay modelos para estudiar, trabajar y jugar.

{{{htmlAmp}}}

El CyberMonday argentino se hace del 2 al 4 de noviembre y ASUS llega con las líneas Vivobook y TUF Gaming. La promoción cubre desde equipos básicos hasta gamers con placas RTX, y todos los modelos traen dos años de garantía de fábrica. Además, la Vivobook Go 15 tendrá un precio destacado en un solo pago.

Qué notebooks entran en la promoción

Las Vivobook 14 combinan Intel Core 3 o Core 5, 8 GB de RAM y 512 GB de SSD, con pantalla FHD de 14 pulgadas. Las Vivobook 15 pasan a 15,6 pulgadas y suman una versión con Core 7 y 16 GB de RAM. La Vivobook Go 15 trae AMD Ryzen 5, 8 GB y 512 GB.

En gaming hay tres TUF. Las dos TUF Gaming A16 tienen Ryzen 7 260, 16 GB de RAM, 1 TB de SSD y pantalla de 16 pulgadas a 165 Hz, una con RTX 5060 y otra con RTX 5050. La tercera, de 15,6 pulgadas y 144 Hz, usa un Ryzen 7 8845HS con RTX 3050, 16 GB y 512 GB.

Descuentos, cuotas y garantía

ASUS, en esta oportunidad, cuenta con hasta 40% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en modelos seleccionados. Las promociones dependen del stock y de las condiciones de cada plataforma de venta.

La garantía es el otro punto fuerte. Desde el 1 de agosto de 2026, ASUS amplió a dos años de garantía estándar en sus laptops de consumo Zenbook, Vivobook, ProArt y TUF Gaming, igual que las ROG. Además, ASUS Perfect Warranty cubre gratis los daños accidentales durante el primer año, si registrás el equipo en la app MyASUS.

Cuál conviene según el uso

Para el día a día, las Vivobook 14 alcanzan con 8 GB y 512 GB. Para trabajar con muchas pestañas o edición liviana, la Vivobook 15 con 16 GB es la que más margen deja. La Go 15 es la que tendrá el precio en un pago.

En gaming, la TUF A16 con RTX 5060 y pantalla de 2560 × 1600 es la más completa, y la de RTX 3050 es la de entrada. Antes de comprar, mirá el precio final en cuotas y compará con el de días previos: un porcentaje alto sobre un precio inflado no es una buena oferta.