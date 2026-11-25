El Black Friday 2026 se realizará el próximo viernes 27 de noviembre, con promociones en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar, tanto en comercios físicos como en tiendas online. Ante las diferentes opciones, para ahorrar de verdad es clave hacer una tarea previa: comparar precios y analizar las cuotas antes de pagar.

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Cómo comparar precios y detectar un descuento real

Un descuento llamativo no siempre significa un buen precio, ya que hay tiendas que aplican la rebaja sobre un precio de referencia más alto que el habitual. Para evitar gastar de más, conviene seguir estos pasos:

Definir con anticipación qué se quiere comprar y anotar cuánto cuesta hoy, con capturas de pantalla como respaldo.

hoy, con capturas de pantalla como respaldo. Revisar cómo varió el valor en las últimas semanas con herramientas como Historial de Precios o Precialo.

Comparar el artículo en distintas tiendas y verificar que se trate del mismo modelo: capacidad, memoria, tamaño y generación deben coincidir.

y verificar que se trate del mismo modelo: capacidad, memoria, tamaño y generación deben coincidir. Sumar el costo del envío, que puede achicar el ahorro anunciado.

Herramientas para comparar precios

Para chequear que una oferta sea real, existen sitios argentinos gratuitos que siguen el valor de los productos en distintas tiendas. Entre los más conocidos se encuentran:

Historial de Precios: muestra cómo varió el valor de un producto con el paso del tiempo, lo que permite saber si el descuento es genuino o si el precio había subido antes del evento. También ofrece alertas y cuenta con una extensión para el navegador: www.historial.com.ar

muestra lo que permite saber si el descuento es genuino o si el precio había subido antes del evento. También ofrece alertas y Precialo: es un comparador que reúne miles de tiendas de todo el país y resulta especialmente útil para productos de tecnología. Permite crear alertas indicando el precio al que se quiere comprar y avisa cuando el artículo llega a ese valor. Se puede acceder desde su página: precialo.com.ar

Cuotas y medios de pago: qué mirar antes de comprar

Las cuotas sin interés, los reintegros bancarios, los cupones y envíos varían según el comercio o la entidad financiera. Si bien son atractivos, no siempre convienen. Una oferta financiada puede costar más que otra con un precio de contado menor, por lo que es recomendable comparar el total a pagar y no el valor de cada cuota.

Si la financiación tiene intereses, hay que revisar el costo financiero total (CFT) que informa la entidad. También conviene chequear los topes de reintegro, los días de vigencia y si el beneficio exige usar una tarjeta o una billetera virtual en particular.

Cómo comprar de forma segura

Se recomienda ingresar directamente a los sitios oficiales de cada marca y evitar los enlaces recibidos por mensajes, correos o redes sociales. También es útil leer las condiciones de envío, stock y cambios, y guardar el comprobante de pago.