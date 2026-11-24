Organizar las compras familiares del mes con Cuenta DNI permite acceder a rebajas de hasta el 20% sin límite de devolución, una condición especialmente relevante para llenar el changuito sin restricciones por monto máximo. Sin embargo, para exprimir el esquema vigente en noviembre resulta fundamental considerar un dato que muchos usuarios pasan por alto: los domingos no hay promociones vigentes en grandes cadenas de supermercados.

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De acuerdo con el cronograma oficial difundido por el Banco Provincia, el grueso de los beneficios en el sector se concentra de lunes a jueves, con alternativas diferenciadas entre pagos realizados con dinero en cuenta y operaciones efectuadas con tarjeta de crédito Visa vinculada mediante tecnología NFC. Además, quienes perciben jubilaciones y pensiones a través de la aplicación suman un 5% de descuento adicional en las promociones abonadas con saldo disponible.

Supermercados con descuentos sin tope de reintegro mediante Cuenta DNI en noviembre

Dentro de la grilla oficial, existen cuatro cadenas que operan sin límite de devolución —es decir, donde el porcentaje de rebaja se aplica sobre el total del ticket sin techo semanal ni mensual—:

Chango Más: Ofrece un 20% de descuento los jueves pagando con dinero en cuenta (con devolución en el acto e incluyendo MasGO ), y también un 20% de descuento los jueves abonando con tarjeta de crédito Visa desde la aplicación mediante NFC .

Día: Brinda un 20% de descuento los lunes pagando con tarjeta de crédito Visa desde la app mediante tecnología NFC, sin tope de reintegro. En tanto, abonando con dinero en cuenta los lunes, el ahorro es del 10% sin límite de devolución.

Cooperativa Obrera: Aplica un 15% de descuento los viernes y sábados pagando con dinero en cuenta, sin tope, únicamente en las sucursales de Lobos y La Plata .

Carrefour: Otorga un 10% de descuento los miércoles pagando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro y con devolución en el acto, a partir de un consumo mínimo de $15.000. Rige en todas sus formatos (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).

Qué ocurre el fin de semana y qué comercios tienen tope semanal

Para quienes realizan sus compras durante sábado o domingo, la única alternativa contemplada dentro del cronograma de supermercados corresponde a Cooperativa Obrera (exclusivamente los viernes y sábados en Lobos y La Plata), dejando al domingo sin descuentos activos en las grandes superficies.

Días, descuentos y promociones para ahorrar en supermercados con Cuenta DNI en noviembre de 2026.

Por fuera del esquema sin límite, la entidad financiera bonaerense sostiene otras opciones con topes semanales fijos al abonar con dinero en cuenta:

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes , con un tope de reintegro de $20.000 por semana en sus sucursales.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta desde un ticket de $30.000 (participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes y Super 8).