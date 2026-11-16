Las tres claves para ahorrar en alimentos con Cuenta DNI en noviembre 2026

Durante noviembre de 2026, Cuenta DNI sostiene un calendario de beneficios orientado a reducir de manera significativa el desembolso en alimentos y productos de primera necesidad. En un contexto donde optimizar los gastos cotidianos resulta fundamental para el bolsillo de las familias, la planificación de las compras semanales cobra cada vez mayor relevancia.

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De esta manera, para maximizar los reintegros disponibles en el mes y evitar que los topes queden desaprovechados, existen tres estrategias principales a la hora de organizar el abastecimiento del hogar mediante la popular aplicación de pagos del Banco Provincia.

Tres claves posibles para potenciar el ahorro en alimentos con Cuenta DNI

Priorizar los mercados y ferias para productos frescos: El mayor porcentaje de devolución del cronograma mensual se concentra en las ferias y mercados bonaerenses, que ofrecen un 40% de descuento todos los días con un tope semanal de $6.000 (el cual se alcanza con consumos de $15.000). Destinar este cupo a frutas, verduras, lácteos y panificados permite cubrir una parte sustancial de la canasta básica con un impacto reducido.

Combinar los comercios de cercanía de lunes a viernes: Para las compras diarias en almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, rige un 20% de descuento de lunes a viernes con un tope unificado de $6.000 por semana (se completa al gastar $30.000). Distribuir las adquisiciones en este segmento a lo largo de la semana ayuda a sumar reintegros adicionales al beneficio de las ferias.

Aprovechar los supermercados sin tope de reintegro para compras grandes: Para el abastecimiento mensual o compras de mayor volumen, resulta conveniente acudir a las cadenas adheridas que no poseen límite máximo de devolución. En noviembre se destacan: Chango Más (20% los jueves pagando con dinero en cuenta o Visa Crédito por NFC). Día (10% los lunes con saldo en la app y 20% con Visa Crédito mediante NFC en dispositivos Android compatibles). Carrefour (10% los miércoles con compra mínima de $15.000 y acreditación en el acto). Cooperativa Obrera (15% los viernes y sábados en sucursales adheridas de Lobos y La Plata). Además, jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad suman un 5% adicional abonando con dinero en cuenta.



Priorizar la compra en mercados y ferias bonaerenses para productos frescos como las verduras.

Otras promociones de Cuenta DNI vigentes en noviembre 2026

Además del rubro alimenticio, la billetera digital ofrece descuentos en diversos sectores comerciales durante todo el mes:

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días en cadenas seleccionadas (como Lucciano's, Havanna, Atalaya, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park), con un límite de $15.000 por mes , por marca y por persona.

todos los días en cadenas seleccionadas (como Lucciano's, Havanna, Atalaya, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park), con un límite de , por marca y por persona. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000 .

los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope semanal de . Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un límite de devolución de $8.000 por semana.