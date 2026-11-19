Después de El Buen Fin, que terminó el martes 17 de noviembre, el calendario de ofertas en México sigue con el Black Friday el 27 de noviembre y el Cyber Monday el 30 de noviembre. Entre una fecha y otra hay solo un fin de semana.

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La cercanía no es casual: las campañas se amontonan justo cuando se acerca el aguinaldo, y eso vuelve clave ordenar qué comprar y cuándo. Con tres jornadas pegadas, conviene saber qué ofrece cada una antes de que empiece la siguiente.

Black Friday, el viernes 27 de noviembre

Es la primera jornada tras El Buen Fin y cae el viernes 27 de noviembre. Participan varias marcas, entre ellas Amazon, y abre la ventana de descuentos de fin de año.

Las promociones abarcan tecnología, moda y artículos para el hogar. También sirve para adelantar los regalos de temporada ahora que el aguinaldo está por llegar.

Cyber Monday, el lunes 30 de noviembre

El lunes 30 de noviembre llega el Cyber Monday, una jornada pensada para las compras en línea. Se concentra sobre todo en electrónica, computación y tecnología.

Ese mismo día arranca la Black Week de Lenovo México, que se extiende hasta el domingo 6 de diciembre. La compañía la presenta como una semana de promociones que se superpone con el Cyber Monday.

Un calendario que se superpone

Black Friday queda tres días antes del Cyber Monday, y la Black Week de Lenovo arranca ese mismo lunes. En total es una ventana de nueve días, entre el viernes 27 de noviembre y el domingo 6 de diciembre, con el lunes 30 como punto de cruce. Quien busque una computadora puede mirar ambas ofertas a la vez en lugar de decidir en la primera jornada.

El calendario cierra con la Black Week de Lenovo México, que termina el 6 de diciembre, nueve días después del Black Friday.