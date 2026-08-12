Becas Progresar 2026: cómo anotarte a la segunda convocatoria de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la segunda convocatoria de 2026 para la Beca Progresar Obligatorio, destinada a estudiantes que necesitan completar sus estudios secundarios. La inscripción estará disponible hasta el 4 de septiembre y quienes sean seleccionados podrán acceder a un beneficio de $35.000 mensuales, durante un período de hasta seis meses.

Quiénes pueden acceder a la Beca Progresar

La nueva etapa de inscripción está dirigida a estudiantes que no pudieron anotarse durante la primera convocatoria del año o que recibieron un rechazo en esa instancia. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos vinculados con la edad, los ingresos familiares y la trayectoria educativa.

Entre las condiciones se encuentra ser argentino nativo o naturalizado. También pueden solicitarla las personas extranjeras que tengan una residencia legal de al menos dos años en el país y cuenten con DNI.

Además, al momento del cierre de la convocatoria, los postulantes deben tener entre 16 y 24 años. Otro requisito está relacionado con la situación económica: los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Esta última condición tiene una excepción para jóvenes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Los requisitos académicos para recibir la beca

No alcanza con cumplir las condiciones personales y económicas. Para acceder a Progresar Obligatorio, también es necesario ser alumno regular y participar de las actividades complementarias que establezca el programa.

A su vez, el estudiante debe cumplir con las condiciones académicas previstas en el Reglamento Progresar. El esquema de vacunación también forma parte de los requisitos: debe estar completo o en curso, de acuerdo con el grupo de edad correspondiente.

Cuánto paga Progresar en 2026

Durante 2026, el monto de la Beca Progresar es de $35.000 por mes. Para quienes ingresen mediante esta segunda convocatoria, el beneficio tendrá una duración de hasta seis meses, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por el programa.

La segunda convocatoria de Progresar estará disponible hasta el 4 de septiembre.

El pago mensual no se entrega necesariamente en su totalidad de manera inmediata. Una parte del monto queda retenida y puede liberarse posteriormente, de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones académicas correspondientes.

Cómo inscribirse a la Beca Progresar Obligatorio

Para comenzar el trámite, el estudiante debe contar con una cuenta activa de Mi Argentina. También tiene que declarar una cuenta bancaria o una billetera virtual que esté a su nombre, ya que allí recibirá el beneficio en caso de ser seleccionado.

La inscripción se realiza desde la plataforma oficial de Progresar. Una vez allí, hay que elegir la línea Progresar Obligatorio dentro de la sección destinada al ingreso e inscripción por línea de beca.

Después, el estudiante debe ingresar utilizando su CUIL y la contraseña de Mi Argentina. El sistema completa automáticamente los datos personales disponibles, pero el trámite todavía requiere algunos pasos antes de quedar finalizado.

En particular, hay que responder una encuesta y completar la información académica solicitada. Antes de enviar el formulario, es importante revisar los datos cargados. Una vez verificada la información, se debe enviar la inscripción para completar el trámite. En este segundo llamado de 2026, los estudiantes interesados tienen tiempo hasta el 4 de septiembre para presentar su solicitud.