Doble femicidio de Bahía Blanca: detienen al familiar que admitió haber estado en la casa

En los últimos días, se conoció la trágica noticia del doble femicidio de Bahía Blanca luego del hallazgo de los cuerpos calcinados de Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos, madre e hija de 52 y 25 años respectivamente. Ambos cadáveres fueron encontrados después de que su casa, de la calle Santa Fe al 2.300 del barrio Thompson, se incendiara intencionalmente.

El caso está a cargo del fiscal José Viego y el único detenido hasta el momento es Maximiliano Velázquez, tío de Mariana y primo de Miriam. Recientemente, ante la Justicia, el hombre habría admitido que estuvo en la casa en las horas previas al incendio.

En este contexto, la jueza de Garantías 1 subrogante, Claudia Olivera, detuvo a Velázquez, quien había sido demorado antes en una zona del paraje Calderón. Allí, le secuestraron una moto de características similares a la que los vecinos vieron antes del inicio del fuego en la casa de las mujeres.

En ese allanamiento, los efectivos de seguridad comprobaron que la moto tenía calcomanías arrancadas. También secuestraron prendas de vestir con olor a combustible y otros elementos de interés para la causa que aguardan ser peritados durante los próximos días.

Cómo sigue la causa

Según Noticias Argentinas, el fiscal a cargo está esperando los resultados complementarios de las autopsias de las dos víctimas para calificar el hecho de manera más específica. A esta altura, la carátula vigente es doble homicidio en concurso real en los términos del artículo 79 del Código Penal.

El único detenido en las últimas horas prestó declaración ante el fiscal Viego, donde admitió que había estado ese día en la casa de su prima; pero aseguró que a las 19.30, se retiró del lugar y ambas seguían con vida.

También trascendió que después del incendio y de encontrar los cuerpos calcinados de las dos mujeres, los efectivos hallaron en la casa una moto que no tenía la respectiva tapa de combustible. Se dijo además que los policías percibieron olor a nafta en un juego de sillones, por lo cual se creyó que el incendio había sido provocado y se ordenaron diferentes pericias.

Los vecinos de las mujeres declararon que habían visto a un hombre a bordo de una moto cerca de la vivienda y esas imágenes se pudieron encontrar en los registros de las cámaras de seguridad de la zona. El motociclista que se puede observar realiza un recorrido hasta la zona de Calderón, donde fue aprehendido Velázquez.

La familia de Mariana y de Miriam y sus afectos organizan una marcha de velas en el centro de Bahía Blanca para "encender su luz" y exigir justicia.