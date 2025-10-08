Otro femicidio conmociona a la ciudad de Bahía Blanca. Se trata del asesinato de una madre y su hija, cuyos cuerpos fueron encontrados este miércoles en una vivienda ubicada Santa Fe al 2300 en el barrio Thompson. Las víctimas son Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25).

Tras el llamado de los vecinos por el incendio de la casa, efectivos policiales ingresaron al lugar y en una habitación hallaron los restos de las mujeres calcinados. Además, se localizaron rastros de combustible y puertas forzadas.

La investigación por el doble femicidio en Bahía Blanca

La causa está a cargo de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de Bahía Blanca. El fiscal José Viego investiga el caso como un posible doble femicidio.

La hipótesis del letrado se basa especialmente en el testimonio de personas allegadas a Adriana y a Mariana. Por otro lado, se ordenó la investigación de las cámaras de seguridad de la zona para determinar si hubo movimientos sospechosos de algún individuo.

De hecho, un vecino aportó la filmación de una cámara propia en la que se escucha un disparo de arma de fuego alrededor de las 22.30h del día en que las mataron.

Leandro, el hijo de Adriana y hermano de Mariana, develó que ya habían sido atacadas. "Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo. Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques", aseguró en una entrevista con La Brújula 24.

El joven también sostuvo que la madre no tenía parejas ni novios, solo "vínculos ocasionales" con los que no solía compartir demasiado tiempo en la casa. Julieta, nuera de Adriana, a su vez, dijo: "No nos esperábamos semejante tragedia. Lo único que esperábamos es que no estuvieran adentro".

Por el momento, la causa no tiene detenidos ni sospechosos en la mira.