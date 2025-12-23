Brutal incendio en Bahía Blanca: más de 5.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego en 3 días

El sábado, cerca de Bahía Blanca, tuvo lugar un feroz incendio en el partido de Villarino. El mismo arrasó con más de 5 mil hectáreas en una zona caracterizada por la vegetación densa y el monte. Este importante foco ígneo abarcó las áreas comprendidas entre la localidad de Mayor Buratovich y Algarrobo, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y se mantuvo activo durante tres días. Finalmente, hace pocas horas, el personal de Bomberos interviniente logró controlar las llamas.

En diálogo con los medios, el secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Pacheco, explicó que para las tareas de combate fueron necesarios recursos aéreos y terrestres; a su vez, acerca del operativo, señaló: "Se retiró el avión hidrante luego de un trabajo intenso por aire y tierra con todos los servidores públicos del distrito y la zona".

"Hubo reuniones con productores rurales para informarles que tienen que mantener los cortafuegos activos y así evitar que se propaguen incendios", agregó el titular de Seguridad, quien agradeció también la coordinación interinstitucional que hubo.

Por su parte, según el reporte oficial difundido, hasta el momento no se han registrado daños en animales ni personas. Al mismo tiempo, el área afectada por el fuego se estima en unas 5.600 hectáreas, cifra que podría aumentar en las próximas horas, cuando se realice el relevamiento definitivo. Por ahora no se pudo confirmar el origen del fuego, pese a los rumores sobre un hecho intencional.

Los recursos utilizados

Los informes oficiales señalan que combatir el fuego demandó la presencia de alrededor de cien bomberos voluntarios, los cuales provenían de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga, Pradere, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Stroeder.

Además, en la lucha contra el incendio, también participaron brigadistas de Defensa Civil y operarios municipales que trabajaron con maquinaria pesada para generar cortafuegos que detuvieran el avance de las llamas.

Por otro lado, la Agencia Federal de Emergencias aportó un avión hidrante con capacidad de más de 3.000 litros, el cual sirvió para colaborar con las tareas de los equipos terrestres. En la misma línea, el Comité Operativo de Emergencias (COE) reportó que el incendio llegó a mantener un frente activo de mil metros de extensión con avance hacia el norte.

Esta emergencia generó la activación del Sistema Operativo de Organización Regional, que coordinó los trabajos de las 11 dotaciones de bomberos y demás equipos intervinientes en el control del fuego. Mientras tanto, la Brigada de Incendios Forestales de Bomberos Oficiales fue la encargada de realizar el monitoreo de la zona.