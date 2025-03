94 personas desaparecidas y rastrillajes a pie para dar con las hermanas Hecker: así vive Bahía Blanca otro día de operativos

Tras las devastadoras inundaciones de Bahía Blanca, continúa la búsqueda de las personas desaparecidas que aún no fueron localizadas debido al temporal que generó destrozos en la ciudad. Según las autoridades, se trata de 94 personas no localizadas y, además, "es probable que haya más muertos".

Así lo confirmó el fiscal general Juan Pablo Fernández, tras contabilizar las denuncias realizadas al 911 por familiares, vecinos y allegados. "Es probable que haya más muertos, nosotros hemos encontrado 16 cuerpos", manifestó Fernández en declaración con Radio Mitre.

En esa línea, el fiscal general aclaró que, de las 182 llamadas registradas al 911, ya localizaron a 87 personas. Mientras tanto, continúan los rastrillajes y operativos en la zona central del temporal para dar con el paradero de los casos restantes.

Sobre las 94 personas cuyo paradero aún no se encuentra determinado, Fernández especificó: “No podemos afirmar que esas personas hayan fallecido. Muchas personas han perdido la posibilidad de comunicarse, los familiares hacen las denuncias, algunos se han mudado y otros han sido rescatados por esos vecinos”.

Dentro de las personas no localizadas, se encuentran las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de 1 y 5 años de edad. Sobre su búsqueda, Fernández especificó que comenzaron un nuevo operativo en la zona afectada.

“Comenzamos un nuevo rastrillaje para localizar a Pilar y a Delfina. El agua bajó, ya se puede realizar eso a pie. Vamos a ver el resultado que da”, indicó el fiscal.

Por el momento, hay zonas de mayor dificultad para el rescate por la falta de acceso a ciertos lugares que "no drenan el agua": “Existen barrios difíciles de acceso porque son como ollas que no drenan el agua. No se puede descartar que alguno de los 94 no esté con vida, es una imprudencia decirlo”, advirtió Fernández. “Muchas veces lo que se denuncia es un nombre, o no nos mandan una fotografía. Se está tratando de localizar esas personas”, añadió.

Cómo es el operativo para encontrar a las hermanas Hecker y otros desaparecidos

El personal de la Policía Bonaerense realiza rastrillajes a pie para dar con las hermanas Delfina y Pilar, de 1 y 5 años respectivamente. Ambas fueron arrastradas por el agua en medio del temporal que azotó a la ciudad de Bahía Blanca.

"Bajaron las aguas y se están realizando rastrillajes a pie. Trabaja la Policía junto con otras fuerzas", especificó el fiscal general al dialogar con otros medios.

Sin embargo, advirtió de la dificultad de ciertas zonas, perjudicando el hallazgo de las niñas con vida. Tanto ellas como Rubén Omar Zalazar, el hombre que las rescató, "fueron arrastrados por la corriente"

Con menos agua, recién el martes pudieron realizar rastrillajes a pie. Gracias a la presencia de vientos en la zona, el drenaje de la inundación fue favorable para que los operativos se hagan caminando.

Las niñas, que desaparecieron junto con sus padres cuando intentaban salir de su auto y subirse a otro, fueron arrastradas por el agua. La mamá fue rescatada horas después, pero de las nenas no se supo más nada.