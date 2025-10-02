Kicillof destacó el rol de los intendentes e instó al Gobierno nacional a respetar el federalismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizada en la cede ubicada en Capital Federal. El organismo fue creado con el objetivo de fortalecer la autonomía municipal, consolidar la gestión local y fomentar la interacción con distintos actores sociales. Durante la asamblea reafirmó su papel como espacio de articulación política e institucional.

En su intervención, Kicillof destacó el rol de las y los intendentes en el actual contexto político y económico: “Juegan un papel fundamental en este momento tan complicado, en el que en todo el país se sufren las consecuencias de las políticas de un Gobierno nacional que no cree en el federalismo”.

En esa línea, Kicillof aseguró que es de una “enorme gravedad institucional” el accionar del Gobierno y remarcó que se seguirá "exigiendo que Javier Milei cumpla sus obligaciones con las provincias y deje de desentenderse de la educación, la salud y la seguridad de nuestro pueblo". El mandatario bonaerense estuvo acompañado por el presidente de la entidad e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a jefes comunales de distintos distritos y el candidato electo y ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

El gobernador también puso en valor el trabajo conjunto con los jefes comunales y agradeció el "compromiso de todos los intendentes bonaerenses" por su trabajo territorial y permanente, y aseguró que en la Provincia se brindan "todos los instrumentos que están al alcance para sustituir la ausencia del Estado nacional".

El acompañamiento de la provincia a los municipios

Por su parte, Espinoza celebró el encuentro y la unidad de la FAM en este contexto. "Frente a este Gobierno nacional ausente e irresponsable, haber logrado nuevamente la unidad de la Federación Argentina de Municipios es un paso muy importante", sostuvo. Asimismo, aseguró que “los intendentes y las intendentas tienen la responsabilidad de aportar al campo nacional y popular para superar esta etapa y volver a poner a la Argentina de pie”.

Finalmente, el gobernador bonaerense concluyó: “Vamos a sumar fuerzas para seguir por el mismo camino: el de las convicciones y el de la gestión para brindar respuestas en los 135 municipios".

Más obras en la provincia

Esta semana, en el marco inauguración de un Complejo Deportivo en Ensenada, Kicillof criticó fuertemente las políticas del Gobierno nacional y afirmó que en Buenos Aires "se cayó el mito de que el pueblo estaba dispuesto a acompañar el ajuste y la motosierra", y aseguró: "Aquí no hay lugar para políticas anarco-capitalistas".

Por su parte, el complejo deportivo en el Club Nacional Evita, fue destacado por Kicillof como parte de un plan de obras de infraestructura que busca "traer bienestar y mejor calidad de vida" a los vecinos de Ensenada, subrayando la importancia de los clubes de barrio y las políticas deportivas inclusivas. El nuevo espacio incluye un playón, cancha de fútbol y SUM, promoviendo el deporte y el encuentro comunitario.